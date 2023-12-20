Бывают нередкие случаи разрыва боеприпасов прямо в стволах пушек оккупантов. Детальнее о проблемах россиян рассказал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Какие проблемы имеют россияне со снарядами
Полковник ВСУ в запасе отметил, что оккупантам в сутки нужно 10 – 12 тысяч снарядов. В то же время, самостоятельно производят около 7 тысяч боеприпасов, поэтому вынужденно добирают китайских.
"Там нет северокорейских снарядов, они просто идут через Северную Корею – это все китайский "хлам". <...> Не могут рядом стоять понятия "китайское" и "качество". Все, что китайское – это мусор, который идет в Россию ", – сказал летчик-инструктор.
Как следствие, всего один из трех снарядов работает. Однако россияне их используют, потому что других просто не существует. Китайский лом разваливает российские стволы и убивает расчеты при стрельбе. Точности нет, как и нужных таблиц и пороха. Новоприбывшие снаряды не отвечают даже советским стандартам для выполнения боевых задач.
Из-за тупика выполняют задачи. Россияне работают по советскому подходу по накрытию цели, то есть плоскостной. Точечно даже не пробуют работать. Их задача – куда-то туда отстреляли максимальное количество снарядов, выделенных и нормированных в настоящее время,
– подчеркнул Роман Свитан.
Российские военные не атакуют рубежи. Они пытаются уничтожить их с помощью плоскостных атак и авиационной поддержки. Например, такие действия прослеживались в Бахмуте, Марьинке и промзоне Авдеевки. Для таких атак китайские снаряды, полученные через КНДР, гарантированно подходят.
Северная Корея передает России оружие
- Генштаб ВСУ сообщил, что снаряды плохого качества из КНДР приводят к гибели российских артиллеристов и минометчиков и уничтожению вооружения. От разрыва северокорейских снарядов были потери оккупантов в группировке войск "Днепр" во главе с командующим Михаилом Теплинским.
- В ноябре военные Южной Кореи заявили, что КНДР могла передать России баллистические ракеты малой дальности и ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов, в дополнение к артиллерийским снарядам для войны против Украины.
- В октябре сообщалось, что Северная Корея отправила российской армии до 1 тысячи контейнеров с боеприпасами. В каждом из которых находилось от 300 до 500 артиллерийских снарядов. Вероятно, Пхеньян предоставил Москве от 300 до 500 тысяч единиц боеприпасов.