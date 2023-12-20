Бывают нередкие случаи разрыва боеприпасов прямо в стволах пушек оккупантов. Детальнее о проблемах россиян рассказал 24 Каналу военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Какие проблемы имеют россияне со снарядами

Полковник ВСУ в запасе отметил, что оккупантам в сутки нужно 10 – 12 тысяч снарядов. В то же время, самостоятельно производят около 7 тысяч боеприпасов, поэтому вынужденно добирают китайских.

"Там нет северокорейских снарядов, они просто идут через Северную Корею – это все китайский "хлам". <...> Не могут рядом стоять понятия "китайское" и "качество". Все, что китайское – это мусор, который идет в Россию ", – сказал летчик-инструктор.

Важно! В ноябре Северная Корея передала России более 1 миллиона артиллерийских снарядов. С августа было осуществлено около 10 поставок оружия из КНДР в страну-агрессора. В США заявляли, что страна также могла поставлять россиянам боеприпасы для танков серии Т, противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы.

Как следствие, всего один из трех снарядов работает. Однако россияне их используют, потому что других просто не существует. Китайский лом разваливает российские стволы и убивает расчеты при стрельбе. Точности нет, как и нужных таблиц и пороха. Новоприбывшие снаряды не отвечают даже советским стандартам для выполнения боевых задач.

Из-за тупика выполняют задачи. Россияне работают по советскому подходу по накрытию цели, то есть плоскостной. Точечно даже не пробуют работать. Их задача – куда-то туда отстреляли максимальное количество снарядов, выделенных и нормированных в настоящее время,

– подчеркнул Роман Свитан.

Российские военные не атакуют рубежи. Они пытаются уничтожить их с помощью плоскостных атак и авиационной поддержки. Например, такие действия прослеживались в Бахмуте, Марьинке и промзоне Авдеевки. Для таких атак китайские снаряды, полученные через КНДР, гарантированно подходят.

Северная Корея передает России оружие