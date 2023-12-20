Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря.

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Из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов окупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу российского войска,

– сообщили военные.

В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Михаил Теплинский.

Справка. Северная Корея передает своему партнеру России как артиллерийские снаряды, так и пушки, хоть и старые. КНДР передала России более 1000 контейнеров "с военным оборудованием". Северная Корея рассчитывает в ответ на получение ракет, бронетехники и даже боевых самолетов.

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