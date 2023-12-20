Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 грудня.
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Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу російського війська,
– повідомили військові.
Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Михайло Теплінський.
Головне про ситуацію на фронті
- Упродовж минулої доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 35 атак окупантів. На Херсонському напрямку військо ворога здійснило 8 спроб штурмових дій.
- Росія завдала 1 ракетний та 26 авіаційних ударів, окупанти здійснили 87 обстрілів із РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.