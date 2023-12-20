Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 грудня.

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Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу російського війська,

– повідомили військові.

Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Михайло Теплінський.

Довідка. Північна Корея передає своєму партнеру Росії як артилерійські снаряди, так і гармати, хоча й старі. КНДР передала росії понад 1000 контейнерів "з військовим обладнанням". Північна Корея розраховує у відповідь отримати ракети, бронетехніку та навіть бойові літаки.

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