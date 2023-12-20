За минулу добу наші воїни знешкодили ще 890 окупантів. Також перетворили на брухт десятки одиниць російської техніки.
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Втрати Росії на ранок 20 грудня
Варто зазначити, що точно порахувати втрати росіян у повномасштабній війні неможливо, адже є райони, де точаться активні бойові дії.
Бойові втрати ворога на 20 грудня:
- особового складу – 349190 (+890) осіб;
- танків – 5814 (+16) од;
- бойових броньованих машин – 10794 (+23) од;
- артилерійських систем – 8206 (+16) од;
- РСЗВ – 928 (+2) од;
- засоби ППО – 611 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17) од;,
- крилаті ракети – 1612 (+1) од;
- кораблі /катери – 22 (+0) од;
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од;
- спеціальна техніка – 1203 (+3) од.
Втрати ворога на 20 грудня / Генштаб
Втрати росіян у повномасштабній війні
- Росія визнала, що під час атаки України по тимчасово окупованому Скадовську загинули працівники Слідчого комітету Росії. Мовиться про п'ятьох осіб. Мовиться про наслідки вибухів у Скадовську 9 листопада 2023 року.
- Російські пропагандисти написали, що п'ять співробітників Слідчого комітету Росії таки загинули в результаті ракетного удару ЗСУ по Скадовську. Їх Кремль нібито "нагородив" посмертно "орденами мужності". Звісно, в окупантів заведено нагороджувати злочинців.
- Окрім того, у Росії визнали, що ще декілька співробітників були поранені.