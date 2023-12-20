За минулу добу наші воїни знешкодили ще 890 окупантів. Також перетворили на брухт десятки одиниць російської техніки.

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Втрати Росії на ранок 20 грудня

Варто зазначити, що точно порахувати втрати росіян у повномасштабній війні неможливо, адже є райони, де точаться активні бойові дії.

Бойові втрати ворога на 20 грудня:

особового складу – 349190 (+890) осіб;

танків – 5814 (+16) од;

бойових броньованих машин – 10794 (+23) од;

артилерійських систем – 8206 (+16) од;

РСЗВ – 928 (+2) од;

засоби ППО – 611 (+0) од;

літаків – 324 (+0) од;

гелікоптерів – 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17) од;,

крилаті ракети – 1612 (+1) од;

кораблі /катери – 22 (+0) од;

підводні човни / submarines – 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од;

спеціальна техніка – 1203 (+3) од.



Втрати ворога на 20 грудня / Генштаб

Втрати росіян у повномасштабній війні