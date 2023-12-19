РосЗМІ визнали, що російська ППО насправді збила не всі ракети, як раніше говорили окупанти. Мовиться про наслідки вибухів у Скадовську 9 листопада 2023 року, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки у Скадовську

Російські пропагандисти написали, що п'ять співробітників Слідчого комітету Росії таки загинули в результаті ракетного удару ЗСУ по Скадовську. Їх Кремль нібито "нагородив" посмертно "орденами мужності". Звісно, в окупантів заведено нагороджувати злочинців.



У Скадовську загинули окупанти / Скриншот з росЗМІ

Вороже ЗМІ навіть назвало імена загиблих внаслідок української атаки:

підполковник юстиції Дмітрій Кацуба;

майор юстиції Дмітрій Катайкін;

капітан юстиції Нікіта Кривцов;

два молодші сержанти – Сєргєй Науменюк та Олєг Лебедєв.

Окрім того, окупанти визнали, що ще декілька співробітників військового слідства, Росгвардії та військової поліції були нібито тільки поранені.



Росія показала наслідки атаки ЗСУ по ворогу в тимчасово окупованому Скадовську / Скриншот з росЗМІ

Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах