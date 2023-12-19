РосЗМІ визнали, що російська ППО насправді збила не всі ракети, як раніше говорили окупанти. Мовиться про наслідки вибухів у Скадовську 9 листопада 2023 року, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки атаки у Скадовську
Російські пропагандисти написали, що п'ять співробітників Слідчого комітету Росії таки загинули в результаті ракетного удару ЗСУ по Скадовську. Їх Кремль нібито "нагородив" посмертно "орденами мужності". Звісно, в окупантів заведено нагороджувати злочинців.
У Скадовську загинули окупанти / Скриншот з росЗМІ
Вороже ЗМІ навіть назвало імена загиблих внаслідок української атаки:
- підполковник юстиції Дмітрій Кацуба;
- майор юстиції Дмітрій Катайкін;
- капітан юстиції Нікіта Кривцов;
- два молодші сержанти – Сєргєй Науменюк та Олєг Лебедєв.
Окрім того, окупанти визнали, що ще декілька співробітників військового слідства, Росгвардії та військової поліції були нібито тільки поранені.
Росія показала наслідки атаки ЗСУ по ворогу в тимчасово окупованому Скадовську / Скриншот з росЗМІ
Що відомо про атаку ЗСУ по окупантах
- 9 листопада 2023 року російські окупанти почали скаржитись на потужні вибухи в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області. Очевидці написали про два прильоти, проте пропагандисти так поспішали запевнити людей нібито все добре, що заявили про роботу "ВПО", а не "ППО".
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Скадовську прилетіло по місцю базування особового складу окупантів. Адже вони перебували у місцевому туристичному комплексі "Лотос".
- Самі вороги заявили, що нібито вони збили всі ракети. Проте радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що від будівлі, в якій були окупанти майже нічого не залишилось – тільки паркан і ворота, а тіла загиблих окупантів звозили в морг. У мережі тоді написали про 15 поранених і 5 загиблих ворогів.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що 5 загиблих окупантів належали до вищого командного складу. Окрім них, у будівлі був молодший командний склад, і рядові.