За прошедшие сутки наши воины обезвредили еще 890 окупантов. Также превратили в металлолом десятки единиц российской техники, так что теперь она не будет ездить по украинской земле.
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Потери России на утро 20 декабря
Россия продолжает терять в войне против Украины, которую она развязала в феврале 2022 года, личный состав, технику и другое вооружение. Потери врага за почти два года полномасштабного противостояния колоссальны.
Стоит отметить, что точно счесть потери россиян в полномасштабной войне невозможно, ведь есть районы, где идут активные боевые действия, в частности, под Авдеевкой, где враг пытается окружить город. Точные цифры мы сможем увидеть только по окончании активной фазы войны. Это же касается и потерь нашей армии, ведь сейчас эта информация составляет государственную тайну, которую нельзя разглашать.
Боевые потери врага на 20 декабря 2023 составляют:
- личного состава – 349190 (+890) человек;
- танков – 5814 (+16) ед;
- боевых бронированных машин – 10794 (+23) ед;
- артиллерийских систем – 8206 (+16) ед;
- РСЗО – 928 (+2) ед;
- средства ПВО – 611 (+0) ед;
- самолетов – 324 (+0) ед;
- вертолетов – 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17) ед;
- крылатые ракеты – 1612 (+1) ед;
- корабли /катера – 22 (+0) ед;
- подлодки / submarines – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10871 (+29) ед;
- специальная техника – 1203 (+3) ед.
Потери врага на 20 декабря / Генштаб
Утраты россиян в полномасштабной войне
- Россия признала, что при атаке Украины по временно оккупированному Скадовску погибли работники Следственного комитета России. Речь идет о пяти человек. Речь идет о последствиях взрывов в Скадовске 9 ноября 2023 года.
- Российские пропагандисты написали, что пять сотрудников Следственного комитета России погибли в результате ракетного удара ВСУ по Скадовску. Их Кремль якобы "наградил" посмертно "орденами мужества". Конечно, у оккупантов принято награждать преступников.
- Кроме того, в России признали, что еще несколько сотрудников были ранены.