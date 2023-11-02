КНДР могла предоставить России баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты в дополнение к артиллерийским снарядам для войны в Украине, заявил высокопоставленный южнокорейский военный чиновник.

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КНДР могла поставлять России боеприпасы для танков

Объединенный комитет начальников штабов сделал такую оценку на фоне обеспокоенности усиления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после встречи Ким Чен Ина и Владимира Путина в сентябре.

По оценкам военных, из северо-восточного порта Северной Кореи Раджин во Владивосток на Дальнем Востоке России было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами, что резко превышает количество в 1000 контейнеров, о котором Белый дом сообщил 13 октября.

По данным Bloomberg, Северная Корея отправила в Россию миллион артиллерийских снарядов. Издание The Washington Post тоже писало, что масштабы военной помощи России со стороны КНДР могут превышать официальные оценки США.

Предполагается, что этот объем может содержать более 200 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм или более 1 миллиона снарядов калибра 152 мм, используемых обеими странами.

Северная Корея, возможно, также поставляла в Россию другое оружие, включая боеприпасы для танков серии "Т", противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы, а также, возможно, баллистические ракеты малой дальности.

Есть признаки того, что Северная Корея поставляет оружие в Россию с середины 2022 года, а торговля оружием морскими путями увеличилась в августе незадолго до визита Ким Чен Ына в Россию,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Северокорейские суда были замечены в России раз в неделю в период с августа по сентябрь. Но с октября, по данным Южной Кореи, по три – четыре корабля видели каждые три – четыре дня.

Северокорейские контейнеры были обнаружены по всей стране, включая приграничные районы между Северной Кореей и Россией.

Россия может передать КНДР ядерные технологии

В ответ Россия может рассмотреть возможность предоставления технологической поддержки северокорейскому военному спутнику, ядерному оружию, а также истребителям и системам противовоздушной обороны.

Ожидается, что Северная Корея сначала получит продовольствие и топливо для обеспечения стабильности режима и подготовки к предстоящей зиме. Ожидается, что две страны дополнительно обсудят передачу военных технологий, поддержку модернизации обычных вооруженных сил и совместные учения в будущем,

– сказал чиновник.

Растущие военные связи между КНДР и Россией вызывают беспокойство по поводу безопасности, поскольку Пхеньян пытается вывести на орбиту военный спутник-шпион после двух неудачных попыток усилить свои возможности наблюдения.

Официальные лица в Сеуле считают, что Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к третьему запуску спутника после неудачных попыток в мае и августе.