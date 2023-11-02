КНДР могла предоставить России баллистические ракеты малой дальности и переносные зенитные ракеты в дополнение к артиллерийским снарядам для войны в Украине, заявил высокопоставленный южнокорейский военный чиновник.
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КНДР могла поставлять России боеприпасы для танков
Объединенный комитет начальников штабов сделал такую оценку на фоне обеспокоенности усиления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой после встречи Ким Чен Ина и Владимира Путина в сентябре.
По оценкам военных, из северо-восточного порта Северной Кореи Раджин во Владивосток на Дальнем Востоке России было отправлено около 2000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами, что резко превышает количество в 1000 контейнеров, о котором Белый дом сообщил 13 октября.
Предполагается, что этот объем может содержать более 200 000 артиллерийских снарядов калибра 122 мм или более 1 миллиона снарядов калибра 152 мм, используемых обеими странами.
Северная Корея, возможно, также поставляла в Россию другое оружие, включая боеприпасы для танков серии "Т", противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы, а также, возможно, баллистические ракеты малой дальности.
Есть признаки того, что Северная Корея поставляет оружие в Россию с середины 2022 года, а торговля оружием морскими путями увеличилась в августе незадолго до визита Ким Чен Ына в Россию,
– сказал высокопоставленный чиновник.
Северокорейские суда были замечены в России раз в неделю в период с августа по сентябрь. Но с октября, по данным Южной Кореи, по три – четыре корабля видели каждые три – четыре дня.
Северокорейские контейнеры были обнаружены по всей стране, включая приграничные районы между Северной Кореей и Россией.
Россия может передать КНДР ядерные технологии
В ответ Россия может рассмотреть возможность предоставления технологической поддержки северокорейскому военному спутнику, ядерному оружию, а также истребителям и системам противовоздушной обороны.
Ожидается, что Северная Корея сначала получит продовольствие и топливо для обеспечения стабильности режима и подготовки к предстоящей зиме. Ожидается, что две страны дополнительно обсудят передачу военных технологий, поддержку модернизации обычных вооруженных сил и совместные учения в будущем,
– сказал чиновник.
Растущие военные связи между КНДР и Россией вызывают беспокойство по поводу безопасности, поскольку Пхеньян пытается вывести на орбиту военный спутник-шпион после двух неудачных попыток усилить свои возможности наблюдения.
Официальные лица в Сеуле считают, что Северная Корея находится на завершающей стадии подготовки к третьему запуску спутника после неудачных попыток в мае и августе.