Согласно новым спутниковым снимкам, российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, за последние два месяца неоднократно забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт. Это новые доказательства того, что Пхеньян, возможно, оказывает военную помощь Москве.

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Между КНДР и Россией курсируют два судна с оружием

До августа 2023 года, когда начались встречи на высшем уровне между северокорейскими и российскими официальными лицами, в частности встречи Ким Чен Ина с Владимиром Путиным, эти два судна не ходили по маршруту между Северной Кореей и Россией.

По оценкам американской разведки, в то время Россия стремилась получить северокорейское оружие, чтобы пополнить свои исчерпываемые запасы для войны в Украине.

13 октября представители Белого дома заявили, что, похоже, КНДР помогает России и назвали одно российское судно, утверждая, что "за последние недели" из Северной Кореи в Россию было перевезено до 1000 контейнеров с "оборудованием и боеприпасами".

Однако новые спутниковые снимки, проанализированные лондонским Королевским институтом объединенных служб (RUSI), свидетельствуют о том, что эта операция носит более регулярный, масштабный и постоянный характер, чем утверждает Белый дом.

Согласно анализу RUSI, не одно, а два судна курсировали по маршруту между северокорейским портом Расон и охраняемым портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке России, совершив по меньшей мере пять рейсов туда и обратно, начиная с середины августа и до 14 октября .

Хотя невозможно определить, что именно перевозится, на новых изображениях видны суда, связанные с российской сетью военного материально-технического снабжения. Аналитики RUSI и американские официальные лица полагают, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование.

"Это будет иметь очень серьезное влияние на ход войны (в Украине – 24 Канал)", – сказал Джек Уотлинг, старший научный сотрудник RUSI по войне на суше. "Северная Корея способна производить большое количество боеприпасов, и у нее есть значительные запасы".



Маршрут между Расоном и Дунаем / Фото RUSI

Какое оружие имеет КНДР для России

Считается, что Северная Корея располагает большим запасом артиллерийских снарядов и ракет, которые могут быть совместимы с советскими и российскими системами вооружений, используемыми против Украины.

Также Северная Корея производит два типа боеприпасов, которые Россия активно использовала в войне – советские реактивные снаряды калибра 122 мм и гаубические артиллерийские снаряды калибра 122 мм.

Американские официальные лица и эксперты утверждают, что Северная Корея располагает боеприпасами советской разработки и другими видами обычного вооружения, включая артиллерийские платформы и ракетные установки, которые ищут россияне.

Какие суда курсируют между Россией и КНДР

Новые спутниковые снимки показывают, что два грузовых судна под российским флагом – "Ангара" и "Мария" – начали курсировать между Расоном и Дунаем в середине августа.

С тех пор они совершили не менее пяти рейсов, переместив, судя по снимкам, сотни контейнеров. Последняя доставка груза из Северной Кореи в Россию была осуществлена 12 октября, когда в Дунае было замечено выгружавшее груз судно "Мария", говорится в анализе RUSI.

По данным сайта Marine Traffic, незадолго до начала работы по этому маршруту оба судна "погрузились во тьму", отключив сигнал своей автоматической идентификационной системы. Это позволяет судам "Мария" и "Ангара" скрывать местоположение во время транзита между портами.

Приблизительно в это же время на складе боеприпасов под Тихорецком произошло быстрое увеличение "ямы" для боеприпасов, как показывают снимки.

В последние недели эти "ямы" были заполнены ящиками с боеприпасами. По данным RUSI, цвет и размер этих контейнеров совпадает с прибывающими в Дунай (Приморский край) партиями из Расона.



Состав боеприпасов под Тихорецком / Фото RUSI и Planet Labs

Американские официальные лица утверждали, что эти ящики с боеприпасами доставили из Северной Кореи, и характеристики судов, по-видимому, подтверждают утверждение США о том, что Северная Корея доставила оружие в Россию для войны, используя этот маршрут.

Белый дом опубликовал спутниковые снимки 300 контейнеров, которые, по его данным, доставили грузовым судном из Расона в Дунай по морю, а затем перевезли по железной дороге на склад боеприпасов под Тихорецком. По словам американских официальных лиц, эта перебрасывание было осуществлено в период с 7 сентября по 1 октября.

Анализ, проведенный RUSI, показал, что операция могла начаться в конце августа, и, судя по всему, в ней участвовало второе судно "Мария", следовавшее по тому же маршруту, что и судно "Ангара", идентифицированное американскими официальными лицами.



Суда в порту Расона / Фото RUSI и Planet Labs

На снимках видно, что оба судна совершили несколько рейсов между Дунаем и Расоном, забирая и доставляя груз по каждому пункту. В порту Расона оба судна обычно загружают и разгружают контейнеры на разных причалах. В Дунае суда выгружали свой груз рядом с военным судном.

Почему суда подтверждают возможное сотрудничество России и КНДР

Судно "Ангара" принадлежит компании M Leasing, попавшей под санкции США, Великобритании и Украины за "перевозку оружия и военного оборудования в интересах российского правительства".

Управление судном осуществляет компания Marine Trans Shipping, еще одна морская судоходная компания, подвергшаяся санкциям за перевозку оружия в интересах российского правительства.

В регистрационных документах на судно "Мария" отмечено, что с ним связана компания под названием JSC Sovfracht, сообщает RUSI.

В 2019 году Соединенные Штаты назвали компанию JSC Sovfracht среди тех, кто принимал участие в сговоре по обходу санкций с целью оказания помощи российским силам, действующим в Сирии в поддержку режима Асада.