Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Важную роль играет именно идеологическая составляющая.

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Россия и Северная Корея имеют общего идеологического врага – США, считает Клочок. И Путин скатывает Россию в такое же закрытое государство, как Северная Корея. Он стремится, чтобы ему подчинялся народ, как это происходит с Ким Чен Ыном.

"Путин пытается показать России, что вот так может быть", – подчеркнул аналитик.

Более того – Путину важен и противовес Китаю. В этом может условно помочь Северная Корея. По словам Валерия Клочко, отношения у этих двух стран непростые, но в отличие от Северной Кореи Китай изменился. Он давит на Россию тихой экспансией.

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Уже отмечалось, что вероятной темой переговоров двух диктаторов могли быть поставки оружия. Но это в контексте стратегического, но не тактического сотрудничества.

По оценкам коллег-военных, именно в военном плане Северная Корея не сможет помогать России в данный момент. Некоторые снаряды, стволы, артиллерию может поставить, но это стратегическое, а не тактическое сотрудничество,

– отметил аналитик.

Также Северная Корея может выполнять определенные заказы России по изготовлению оружия старого образца. Взамен Ким Чен Ын может попросить приобретение гражданской и военной авиации.

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