Об этом 24 Каналу отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Важную роль играет именно идеологическая составляющая.
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Идеология Путина
Россия и Северная Корея имеют общего идеологического врага – США, считает Клочок. И Путин скатывает Россию в такое же закрытое государство, как Северная Корея. Он стремится, чтобы ему подчинялся народ, как это происходит с Ким Чен Ыном.
"Путин пытается показать России, что вот так может быть", – подчеркнул аналитик.
Более того – Путину важен и противовес Китаю. В этом может условно помочь Северная Корея. По словам Валерия Клочко, отношения у этих двух стран непростые, но в отличие от Северной Кореи Китай изменился. Он давит на Россию тихой экспансией.
Валерий Клочок о встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина: смотреть видео
Уже отмечалось, что вероятной темой переговоров двух диктаторов могли быть поставки оружия. Но это в контексте стратегического, но не тактического сотрудничества.
По оценкам коллег-военных, именно в военном плане Северная Корея не сможет помогать России в данный момент. Некоторые снаряды, стволы, артиллерию может поставить, но это стратегическое, а не тактическое сотрудничество,
– отметил аналитик.
Также Северная Корея может выполнять определенные заказы России по изготовлению оружия старого образца. Взамен Ким Чен Ын может попросить приобретение гражданской и военной авиации.
Визит Ким Чен Ына в Россию: последние новости
- Ким Чен Ын и Владимир Путин провели переговоры 13 сентября. Диктаторы осмотрели космодром "Восточный", поскольку северокорейский лидер "проявляет большой интерес к ракетной технике".
- Кроме этого Ким Чен Ын посетил и завод по производству истребителей. Там он осмотрел сборочные линии авиации, в частности цех по сборке самолета Су-35 и авиационный комплекс пятого поколения Су-57.
- Отметим, что Ким Чен Ына внесли в базу "Миротворца" как соратника российских военных преступников, соучастника преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Также он озвучивал антиукраинские заявления.