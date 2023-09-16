Про це 24 Каналу зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Важливу роль відіграє саме ідеалогічна складова.

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Росія та Північна Корея мають спільного ідеалогічного ворога – США, вважає Клочок. І Путін скочує Росію в таку ж закриту державу, якою є Північна Корея. Він прагне, аби йому підкорювався народ, як це відбувається з Кім Чен Ином.

"Путін намагається показати Росії, що ось так може бути", – підкреслив аналітик.

Ба більше – Путіну важлива і противага Китаю. У цьому може умовно допомогти як раз Північна Корея. За словами Валерія Клочка, відносини у цих двох країн непрості, але на відміну від Північної Кореї Китай змінився. Він тисне на Росію тихою експансією.

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Вже зазначалося, що ймовірною темою перемовин двох диктаторів могло бути постачання зброї. Та це в контексті стратегічної, але не тактичної співпраці.

За оцінками колег-військових, саме у військовому плані Північна Корея не зможе допомагати Росії в даний момент. Деякі снаряди, стволи, артилерію може поставити, але це стратегічна, а не тактична співпраця,

– відзначив аналітик.

Також Північна Корея може виконувати певні замовлення Росії на виготовлення зброї старого зразку. Натомість Кім Чен Ин може попросити придбання цивільної та військової авіації.

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