Згідно з новими супутниковими знімками, російські кораблі, пов'язані з військово-транспортними мережами, за останні два місяці неодноразово забирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до російського військового порту. Це нові докази того, що Пхеньян, можливо, надає військову допомогу Москві.

Дивіться також КНДР різко наростила перевезення в Росію: супутникові знімки змін після зустрічі Кіма й Путіна

Між КНДР і Росією курсують два судна зі зброєю

До серпня 2023 року, коли почалися зустрічі на вищому рівні між північнокорейськими та російськими офіційними особами, зокрема зустрічі Кім Чен Ина з Владіміром Путіним, ці два судна не ходили за маршрутом між Північною Кореєю і Росією.

За оцінками американської розвідки, на той час Росія прагнула отримати північнокорейську зброю, щоб поповнити свої запаси, що вичерпуються, для війни в Україні.

13 жовтня представники Білого дому заявили, що, схоже, КНДР допомагає Росії та назвали одне російське судно, стверджуючи, що "за останні тижні" з Північної Кореї в Росію було перевезено до 1000 контейнерів з "обладнанням і боєприпасами".

Однак нові супутникові знімки, проаналізовані лондонським Королівським інститутом об'єднаних служб (RUSI), свідчать про те, що ця операція має більш регулярний, масштабний і постійний характер, ніж стверджує Білий дім.

Згідно з аналізом RUSI, не одне, а два судна курсували за маршрутом між північнокорейським портом Расон та портовим комплексом, що охороняється, в Дунаї на Далекому Сході Росії, здійснивши щонайменше п'ять рейсів туди й назад, починаючи з середини серпня і до 14 жовтня.

Хоча неможливо визначити, що саме перевозиться, на нових зображеннях видно судна, пов'язані з російською мережею військового матеріально-технічного постачання. Аналітики RUSI і американські офіційні особи вважають, що ці комерційні судна перевозять військове обладнання.

"Це матиме дуже серйозний вплив на перебіг війни (в Україні – 24 Канал)", – сказав Джек Вотлінг, старший науковий співробітник RUSI з питань війни на суші. "Північна Корея здатна виробляти велику кількість боєприпасів, і у неї є значні запаси".



Маршрут між Расоном і Дунаєм / Фото RUSI

Яку зброю має КНДР для Росії

Вважається, що Північна Корея має у своєму розпорядженні великий запас артилерійських снарядів і ракет, які можуть бути сумісними з радянськими та російськими системами озброєнь, використовуваними проти України.

Також Північна Корея виробляє два типи боєприпасів, які Росія активно використовувала у війні, – радянські реактивні снаряди калібру 122 мм і гаубичні артилерійські снаряди калібру 122 мм.

Американські офіційні особи та експерти стверджують, що Північна Корея має у своєму розпорядженні боєприпаси радянської розробки та інші види звичайного озброєння, включно з артилерійськими платформами і ракетними установками, які шукають росіяни.

Які судна курсують між Росією і КНДР

Нові супутникові знімки показують, що два вантажних судна під російським прапором – "Ангара" і "Марія" – почали курсувати між Расоном і Дунаєм у середині серпня.

Відтоді вони здійснили не менше п'яти рейсів, перемістивши, судячи зі знімків, сотні контейнерів. Останню доставку вантажу з Північної Кореї в Росію було здійснено 12 жовтня, коли в Дунаї було помічено судно "Марія", що вивантажувало вантаж, йдеться в аналізі RUSI.

За даними сайту Marine Traffic, незадовго до початку роботи за цим маршрутом обидва судна "занурилися в темряву", відключивши сигнал своєї автоматичної ідентифікаційної системи. Це дає змогу суднам "Марія" і "Ангара" приховувати своє місце розташування під час транзиту між портами.

Приблизно в цей самий час на складі боєприпасів під Тихорєцьком відбулося швидке збільшення "ями" для боєприпасів, як показують знімки.

Останніми тижнями ці "ями" були заповнені ящиками з боєприпасами. За даними RUSI, колір і розмір цих контейнерів збігається з партіями, що прибувають у Дунай (Приморський край) із Расона.



Склад боєприпасів під Тихорєцьком / Фото RUSI та Planet Labs

Американські офіційні особи стверджували, що ці ящики з боєприпасами доправили з Північної Кореї, і характеристики суден, мабуть, підтверджують твердження США про те, що Північна Корея доставила зброю в Росію для війни, використовуючи цей маршрут.

Білий дім опублікував супутникові знімки 300 контейнерів, які, за його даними, доставили вантажним судном із Расона в Дунай морем, а потім перевезли залізницею на склад боєприпасів під Тихорєцьком. За словами американських офіційних осіб, це перекидання було здійснено в період з 7 вересня по 1 жовтня.

Аналіз, проведений RUSI, засвідчив, що операція могла розпочатися наприкінці серпня, і, судячи з усього, у ній брало участь друге судно "Марія", яке слідувало тим самим маршрутом, що й судно "Ангара", ідентифіковане американськими офіційними особами.



Судна в порту Расона / Фото RUSI та Planet Labs

На знімках видно, що обидва судна здійснили кілька рейсів між Дунаєм і Расоном, забираючи і доставляючи вантаж у кожному пункті. У порту Расона обидва судна зазвичай завантажують і розвантажують контейнери на різних причалах. У Дунаї судна вивантажували свій вантаж поруч із військовим судном.

Чому судна підтверджують можливу співпрацю Росії і КНДР

Судно "Ангара" належить компанії M Leasing, яка потрапила під санкції США, Великої Британії та України за "перевезення зброї та військового обладнання в інтересах російського уряду".

Управління судном здійснює компанія Marine Trans Shipping, ще одна морська судноплавна компанія, що потрапила під санкції за перевезення зброї в інтересах російського уряду.

У реєстраційних документах на судно "Марія" зазначено, що з ним пов'язана компанія під назвою JSC Sovfracht, повідомляє RUSI.

У 2019 році Сполучені Штати назвали компанію JSC Sovfracht серед тих, хто брав участь у змові з обходу санкцій з метою надання допомоги російським силам, які діють у Сирії на підтримку режиму Асада.