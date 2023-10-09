За даними видання, активність там набагато вища за ту, яку американські аналітики простежували там протягом останніх п'яти років. Це трапилось після зустрічі Владіміра Путіна та Кім Чен Ина.

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Що відомо про збільшення перевезень між Росією та КНДР

Супутникові знімки аналітиків зафіксували 5 жовтня 2023 року безпрецедентну кількість вантажних вагонів на залізничній станції Туманган на кордоні з Росією. Там видно орієнтовно 73 вагони загалом.

За словами фахівців, активність там набагато вища, порівняно з останніми 5 роками. Навіть, порівняно з ситуацією до пандемії коронавірусу. Ба більше, там триває будівництво, ймовірно, нового складського приміщення.

З огляду на те, що Кім Чен Ин і Путін обговорили деякі військові обміни та співпрацю на своєму недавньому саміті. Різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії,

– пояснило видання.

За їхніми даними, ймовірно, КНДР перекидає в Росію боєприпаси та артилерію. Проте остаточні висновки зробити важко, адже вантажі накриті брезентами.



Супутникові кадри об'єкта, на якому може розміщуватись зброя для Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму звіті також зазначили, що Центр стратегічних і міжнародних досліджень спостерігав за супутниковими знімками, які показують, що залізничне сполучення між Північною Кореєю та Росією "різко" зросло.

Зокрема, проєкт CSIS Beyond Parallel показав супутникові знімки від 5 жовтня, які демонструють безпрецедентну кількість вантажних вагонів на залізничній станції у Північній Кореї. Загалом наразі мовиться про орієнтовно 73 вагони, хоча раніше там фіксували максимум 20 вагонів.

"За межами паралелі також спостерігали транспортні ящики та контейнери та обладнання, викладене просто неба на головному складі підприємства в Тумангані, хоча вміст перевезених товарів залишається невідомим. Припускають, що у контейнерах можуть бути боєприпаси чи артилерія", – припустили в ISW.

Що цьому передувало