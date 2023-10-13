Повідомляють, що постачання відбулося упродовж 7 вересня – 1 жовтня. У Білому домі стурбовані такою інформацією. Розширення військової співпраці між країнами викликає тривогу.

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Ми засуджуємо КНДР за надання Росії цього військового обладнання, яке буде використовуватися для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни Росії,

– заявили у Білому домі.

У відповідь КНДР розраховує отримати важку зброю. Також мовиться про авіацію.

Раніше ЗМІ писали про артилерію

Раніше ЗМІ заявили, що КНДР продовжує передавати Росії артилерію для війни. Тоді також припустили, що Кім Чен Ин під час зустрічі з Володимиром Путіним просив їжу та гроші, аби підтримати економіку КНДР, яка дихає на ладан. Окрім того, КНДР розраховує отримати космічні технології та зброю.

Весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свою свободу. Щоб там не передавала КНДР, Росії це не допоможе. Країна-терористка вже програє. Її чекає крах.