Северокорейские военные идут первыми, оккупанты с помощью дронов определяют украинские позиции, наносят по ним удары, а дальше уже отправляют более профессиональных штурмовиков. Такой информацией с 24 Каналом поделился военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что когда-то такую задачу выполняли тюремщики и наркоманы.

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Как выглядят штурмы с участием войск КНДР

Учитывая штурмы, как рассказал военнослужащий, северокорейские солдаты хорошо подготовлены физически, однако воюют как россияне в 2022 году. То есть не учитывают дронов и огневого вала.

Они пытаются пробираться по одному – по двое к позициям украинских военных, и уже там накапливаются по каким-то подвалам. Действуют таким образом, ведь понимают, что Силы обороны не будут тратить на одного оккупанта ни снаряд, ни мину, потому что она стоит 5 тысяч гривен.

Максимум, что можем сделать – бросить гранату с дрона или отработает снайпер, или пулеметчик. Они накапливаются и уже здесь начинают штурмовать,

– отметил Сазонов.

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Как россияне изменили тактику

В последние 3 – 4 дня военные Северной Кореи изменили тактику. Теперь участие в штурмах принимают не 8 – 10 солдат, а около 30 – 50. Они колонной "прут" к позициям украинских защитников.

Это замечательная мишень для наших ребят, которые давно воюют. Они "кладут" их всех. Россияне уже давно от такой тактики отказались, а вот эти (северокорейские военные – 24 Канал) лезут,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

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Какова функция северокорейских военных

Солдаты КНДР выполняют "грязную" функцию, о которой россияне не рассказывают своим. Ранее заключенных, убийц и наркоманов Кремль бросал первой волной. Впрочем, не для того, чтобы они что-то захватили.

Цель была следующая: они бегут и умирают, а операторы дронов в это время высчитывают позиции украинских военных. В частности, где размещены огневые точки, минометы, пулеметы. Далее же наносят удар, и уже потом идут более опытные штурмовики.

"Возможно, именно для этого используют северокорейцев. "Расходный материал", одноразовые", – резюмировал политолог.