Такое мнение 24 Канала высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, войска КНДР имеют хорошую физическую подготовку и могут атаковать позиции Сил обороны. Но есть и проблемы, в частности из-за незнания языка и местности.

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Как снизить потенциал военных из КНДР

Северокорейские военные имеют специальную подготовку для ведения боевых действий, атак на укрепрайоны и нанесения комплексных ударов с огневыми средствами и малыми группами. Также они пытаются атаковать на определенных участках по приказу российского руководства. Их используют как "пушечное мясо".

В то же время есть проблемы в слаженности и взаимодействии с российскими войсками из-за незнания языка. Несмотря на это, солдаты из КНДР на конкретных направлениях действуют фанатично и могут создавать проблемы для украинских военных.

Их надо бить во фронтовой или прифронтовой зонах. Они тогда теряются, поэтому перспективы от большой концентрации или каких-то успехов на поле боя не будет,

– отметил Николай Маломуж.

Россияне используют северокорейских военных как дополнительную силу, поскольку не могут переместить опытные части из горячих точек, таких как Курахово и Покровск. Поэтому солдаты из КНДР перекрывают ряд секторов на Курщине и пытаются выполнить поставленную задачу – продвигаться вперед.

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Преимущество Сил обороны в том, что они не знают местности и не имеют высокой мотивации. Еще больше снизить их боевой и морально-психологический потенциал можно путем уничтожения на фронте или еще до вступления в бои.

Существенные противоречия также возникают с кадыровцами, которые выполняют функцию заградотрядов. Они пытались контролировать северокорейских военных с использованием оружия. Состоялся "дружественный огонь", что только выгодно украинским защитникам.

К слову, Силы специальных операций ВСУ уничтожили 50 северокорейских военных и ранили еще 47 в Курской области. Военные показали эпические кадры ликвидации вражеских солдат.