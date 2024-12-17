Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, війська КНДР мають добру фізичну підготовку й можуть атакувати позиції Сил оборони. Та є і проблеми, зокрема через незнання мови та місцевості.

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Як знизити потенціал військових з КНДР

Північнокорейські військові мають спеціальну підготовку для ведення бойових дій, атак на укріпрайони та завдання комплексних ударів з вогневими засобами та малими групами. Також вони намагаються атакувати на визначених ділянках за наказом російського керівництва. Їх використовують як "гарматне м'ясо".

Водночас є проблеми у злагодженні та взаємодії з російськими військами через незнання мови. Попри це, солдати з КНДР на конкретних напрямках діють фанатично й можуть створювати проблеми для українських військових.

Їх треба бити у фронтовій або прифронтовій зонах. Вони тоді губляться, тому перспективи від великої концентрації чи якихось успіхів на полі бою не буде,

– зазначив Микола Маломуж.

Росіяни використовують північнокорейських військових як додаткову силу, оскільки не можуть перемістити досвідчені частини з гарячих точок, таких як Курахове та Покровськ. Тому солдати з КНДР перекривають низку секторів на Курщині й намагаються виконати поставлене завдання – просуватися вперед.

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Перевага Сил оборони в тому, що вони не знають місцевості та не мають високої мотивації. Ще більше знизити їхній бойовий та морально-психологічний потенціал можна шляхом знищення на фронті або ще до вступу в бої.

Суттєві суперечності також виникають з кадировцями, які виконують функцію загородзагонів. Вони намагалися контролювати північнокорейських військових з використанням зброї. Відбувся "дружній вогонь", що лише вигідно українським оборонцям.

До слова, Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили 50 північнокорейських військових і поранили ще 47 у Курській області. Військові показали епічні кадри ліквідації ворожих солдатів.