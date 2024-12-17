Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады “Рубеж” НГУ Владимир Черняк, отметив, что сотрудничество России и Северной Кореи продолжается. КНДР предоставляет стране-агрессору достаточно широкий спектр различного вооружения.

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Чем особые снаряды из КНДР

Как отметил военный, Северная Корея передает России как ракетное вооружение, так и боеприпасы к артиллерии. Была информация также о дальнобойных артиллерийских системах, но офицер лично не видел, чтобы оккупанты их использовали.

Сейчас Россия преимущественно применяет боеприпасы из Северной Кореи. Там есть свои нюансы.

Эти боеприпасы довольно сомнительного качества и происхождения. Конечно, некоторые довольно неплохо срабатывают. Но из-за низкого качества прежде всего страдает точность. Были неоднократные случаи, что эти снаряды уничтожали сами артиллерийские системы россиян. Они взрывались в канале ствола,

– рассказал военный.

Это – положительный момент. Но, к сожалению, у оккупантов есть огромное количество различных артиллерийских систем. Поэтому на интенсивность боевых действий пока это мало влияет.

Добавим, что оккупанты начали применять войска КНДР на Курщине. Силы специальных операций Украины уже показали видео, как уничтожили 50 северокорейских военных.