КНДР могла надати Росії балістичні ракети малої дальності та переносні зенітні ракети на додаток до артилерійських снарядів для війни в Україні, заявив високопоставлений південнокорейський військовий чиновник.
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КНДР могла постачати Росії боєприпаси для танків
Об'єднаний комітет начальників штабів зробив таку оцінку на тлі занепокоєння щодо посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина та Владіміра Путіна у вересні.
За оцінками військових, з північно-східного порту Північної Кореї Раджин до Владивостока на Далекому Сході Росії було відправлено близько 2000 контейнерів з військовою технікою та боєприпасами, що різко перевищує кількість у 1000 контейнерів, про яку Білий дім повідомив 13 жовтня.
Передбачається, що цей об'єм може вмістити понад 200 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм або понад 1 мільйон снарядів калібру 152 мм, які використовуються обома країнами.
Північна Корея, можливо, також постачала в Росію іншу зброю, включаючи боєприпаси для танків серії "Т", протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети, а також, можливо, балістичні ракети малої дальності.
Є ознаки того, що Північна Корея постачає зброю до Росії з середини 2022 року, а торгівля зброєю морськими шляхами збільшилася у серпні незадовго до візиту Кім Чен Ина до Росії,
– сказав високопоставлений чиновник.
Північнокорейські судна були помічені в Росії раз на тиждень в період із серпня до вересня. Але з жовтня, за даними Південної Кореї, по три – чотири кораблі бачили кожні три – чотири дні.
Північнокорейські контейнери були виявлені по всій країні, включаючи прикордонні райони між Північною Кореєю і Росією.
Росія може передати КНДР ядерні технології
У відповідь Росія може розглянути можливість надання технологічної підтримки північнокорейському військовому супутнику, ядерній зброї, а також винищувачам і системам протиповітряної оборони.
Очікується, що Північна Корея спочатку отримає продовольство і паливо для забезпечення стабільності режиму і підготовки до майбутньої зими. Очікується, що дві країни додатково обговорять передачу військових технологій, підтримку модернізації звичайних збройних сил і спільні навчання в майбутньому,
– сказав чиновник.
Зростаючі військові зв'язки між КНДР і Росією викликають занепокоєння з приводу безпеки, оскільки Пхеньян намагається вивести на орбіту військовий супутник-шпигун після двох невдалих спроб посилити свої можливості спостереження.
Офіційні особи в Сеулі вважають, що Північна Корея перебуває на завершальній стадії підготовки до третього запуску супутника після невдалих спроб у травні та серпні.