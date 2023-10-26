Про це повідомили в розвідувальному огляд Міноборони Великої Британії станом на 26 жовтня.
Дивіться також Масштаби перевищують оцінки США: супутник зафіксував, як КНДР переміщує зброю у Росію
Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових постачань (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найважливіших іноземних постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю,
– ідеться у повідомленні.
Як збирається віддячити Росія КНДР
У відомстві зазначають, що наразі незрозуміло, що Росія пообіцяла надати КНДР натомість.
"Навряд чи повний пакет був завершений. Імовірно, це була одна з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї", – додали розвідники.
Ймовірно, пакет включатиме фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацю в інших високотехнологічних галузях, таких як космос, зазначили британські аналітики.
Що цьому передувало
- Раніше CBS News повідомив КНДР почала постачати артилерію до Росії для війни проти України.
- США, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою у якій теж підтвердили постачання КНДР військового обладнання та боєприпасів до Росії.