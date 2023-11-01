Візит Шойгу до Північної Кореї у липні, а відтак вересневий візит Кім Чен Ина до Путіна у світі сприйняли однозначно. Путін відчуває нестачу в озброєнні, тож звернувся до КНДР.

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Що саме відправили до Росії

Північна Корея відправила до Росії мільйон артилерійських снарядів. Імовірно, саме з цієї зброї гатять по Україні.

Із серпня 2023 зафіксовано близько 10 поставок зброї із КНДР до Росії. Такі дані навела на закритому брифінгу із законодавцями національна розвідувальна служба Південної Кореї. Журналістів про це поінформував Ю Сан Бум, член правлячої Партії народної влади і член парламентського комітету з питань розвідки.

Окрім зброї, до Росії вирушили радники з питань використання боєприпасів. Розвідники вважають, що снарядів вистачить десь на два місяці обстрілів.

Взаємовигідна співпраця

Пхеньян має одні з найбільших у світі запаси артилерійських снарядів і ракет, які сумісні з озброєнням радянських часів, що Росія поставила на озброєння для використання в Україні. Кремлівська військова машина спалює свої запаси і бореться за постачання в умовах війни, яка триває вже другий рік,

– пишуть журналісти Bloomberg.

Обидві країни перебувають у глобальній ізоляції, тож співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася. КНДР зацікавлена у ній, адже країні бракує грошей. "Продаж боєприпасів може принести сотні мільйонів, а то й мільярди доларів", – наводять цифри медійники.

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Постійна передача вантажів

У жовтні з'явилися супутникові знімки того, як російські кораблі не раз забирали вантажі з Північної Кореї та доставляли їх до одного з військових портів Росії на Далекому Сході. Рух здійснювався систематично із серпня.