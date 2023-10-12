Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що тактику повного знищення українських міст артилерією, як це колись робили окупанти, вони більше не зможуть використати. Причина цього – зменшення їхнього боєзапасу.
Дивіться також За тактикою ХАМАС: Південна Корея допускає раптовий напад КНДР і окупацію прикордоння
Чи допоможе Росії КНДР
Військовий експерт наголошує, що російська армія є радянською, тому воює найперше артилерійськими засобами. Навіть, якщо вони отримуватимуть боєприпаси з КНДР, то це допоможе закрити лише нагальні проблеми на фронті.
Поповнити свій боєзапас так, як він був ще на початку повномасштабної війни, навіть за допомогою Північної Кореї вони не зможуть,
– підкреслив Андрій Крамаров.
Росія намагається розтягнути війну на весь світ, а пожвавлення вздовж лінії фронту експерт пов'язує із загостренням на Близькому Сході.
Крамаров припустив, чи відновить Росія свої артилерійські запаси: дивіться відео
Наразі окупанти намагаються компенсувати свої проблеми в артилерії скиданням авіабомб. Вони використовують керовані авіабомби, а також старі, радянського зразка, які покращують.
"Поки вони роблять ставку на це, але проблем в артилерії вони не вирішать", – зауважив Крамаров.
Співпраця Росії та КНДР: що відомо
- У виданні CBS News повідомили про початок постачання артилерії від КНДР до Росії. Наразі невідомо, що отримає натомість Північна Корея, але журналісти припускають, що мовиться про кошти, продовольства, зброю чи ракетні технології.
- У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин приїжджав до Росії на зустріч з Владіміром Путіним. Ймовірно, тоді вони обговорювали військову допомогу.
- Після переговорів Кім Чен Ин назвав війну, яку розпочала Росія проти України "священною". Він також заявив, що обидві сторони зацікавленні у співпраці та "будівництві суверенної держави".