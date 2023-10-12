Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що тактику повного знищення українських міст артилерією, як це колись робили окупанти, вони більше не зможуть використати. Причина цього – зменшення їхнього боєзапасу.

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Чи допоможе Росії КНДР

Військовий експерт наголошує, що російська армія є радянською, тому воює найперше артилерійськими засобами. Навіть, якщо вони отримуватимуть боєприпаси з КНДР, то це допоможе закрити лише нагальні проблеми на фронті.

Поповнити свій боєзапас так, як він був ще на початку повномасштабної війни, навіть за допомогою Північної Кореї вони не зможуть,

– підкреслив Андрій Крамаров.

Росія намагається розтягнути війну на весь світ, а пожвавлення вздовж лінії фронту експерт пов'язує із загостренням на Близькому Сході.

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Наразі окупанти намагаються компенсувати свої проблеми в артилерії скиданням авіабомб. Вони використовують керовані авіабомби, а також старі, радянського зразка, які покращують.

"Поки вони роблять ставку на це, але проблем в артилерії вони не вирішать", – зауважив Крамаров.

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