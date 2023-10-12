Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Андрей Крамаров, заметив, что тактику полного уничтожения украинских городов артиллерией, как это когда-то делали оккупанты, они больше не смогут использовать. Причина этого – уменьшение их боезапаса.

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Поможет ли России КНДР

Военный эксперт отмечает, что российская армия является советской, поэтому воюет в первую очередь артиллерийскими средствами. Даже если они будут получать боеприпасы из КНДР, то это поможет закрыть только насущные проблемы на фронте.

Пополнить свой боезапас так, как он был еще в начале полномасштабной войны, даже с помощью Северной Кореи они не смогут,

– подчеркнул Андрей Крамаров.

Россия пытается растянуть войну на весь мир, а оживление вдоль линии фронта эксперт связывает с обострением на Ближнем Востоке.

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Сейчас оккупанты пытаются компенсировать свои проблемы в артиллерии сбросом авиабомб. Они используют управляемые авиабомбы, а также улучшающие старые советского образца.

"Пока они делают ставку на это, но проблем в артиллерии они не решат", – заметил Крамаров.

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