Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Андрей Крамаров, заметив, что тактику полного уничтожения украинских городов артиллерией, как это когда-то делали оккупанты, они больше не смогут использовать. Причина этого – уменьшение их боезапаса.
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Поможет ли России КНДР
Военный эксперт отмечает, что российская армия является советской, поэтому воюет в первую очередь артиллерийскими средствами. Даже если они будут получать боеприпасы из КНДР, то это поможет закрыть только насущные проблемы на фронте.
Пополнить свой боезапас так, как он был еще в начале полномасштабной войны, даже с помощью Северной Кореи они не смогут,
– подчеркнул Андрей Крамаров.
Россия пытается растянуть войну на весь мир, а оживление вдоль линии фронта эксперт связывает с обострением на Ближнем Востоке.
Крамаров предположил, восстановит ли Россия свои артиллерийские запасы: смотрите видео
Сейчас оккупанты пытаются компенсировать свои проблемы в артиллерии сбросом авиабомб. Они используют управляемые авиабомбы, а также улучшающие старые советского образца.
"Пока они делают ставку на это, но проблем в артиллерии они не решат", – заметил Крамаров.
Сотрудничество России и КНДР: что известно
- В издании CBS News сообщили о начале поставки артиллерии от КНДР в Россию. Пока неизвестно, что получит Северная Корея, но журналисты предполагают, что речь идет о средствах, продовольствии, оружии или ракетных технологиях.
- В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Вероятно, тогда они обсуждали военную помощь.
- После переговоров Ким Чен Ын назвал войну, которую начала Россия против Украины "священной". Он также заявил, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве и "строительстве суверенного государства".