Ймовірно, політ пов'язаний із переговорами щодо постачання зброї до країни-агресорки. Цей рейс відбувся через кілька днів після візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії для переговорів із кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

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За даними сервісу FlightRadar24, літак ВПС держави-терориста перебував у Північній Кореї протягом двох днів й повернувся до Москви у четвер, 28 вересня.

Бортовий номер літака збігається з номером літака, який Росія в серпні вже відправляла до Північної Кореї, через декілька днів після візиту міністра оборони Сєргєя Шойгу до Пхеньяна. Тоді під час цього візиту Кореї Кім Чен Ин продемонстрував міністру Шойгу різне озброєння.

Державні ЗМІ Північної Кореї утрималися від коментарів щодо рейсу Іл-62М, а міноборони Росії не відповідало на запити щодо роз’яснень. Відсутність офіційних заяв може означати присутність на борту військових чиновників, які потенційно беруть участь переговорах щодо передачі озброєння чи технологій.

Після закриття кордону через глобальну пандемію на початку 2020 року КНДР майже не мала міжнародного повітряного сполучення. Однак прибуття одразу двох рейсів з Москви за останні два місяці вказує на посилення співпраці між диктаторами. Зв’язки Росії та КНДР зміцнюються на тлі спроб Сполучених Штатів та їхніх союзників ізолювати обидві країни шляхом запровадження міжнародних санкцій.

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