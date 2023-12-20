Однак якість снарядів з КНДР дуже низька. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що окупанти час від часу бідкаються з приводу того, що північнокорейські боєприпаси не відповідають стандартам.
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Вміють читати корейською
Після зустрічі Владіміра Путіна та Кім Чен Ина у вересні 2023 року, диктатори дійшли згоди з постачання північнокорейської зброї в Росію. Відомо, що Пхеньян надав Москві приблизно мільйон снарядів.
Коли приходили перші партії зброї з Північної Кореї, від росіян звучали переможні реляції, що ці боєприпаси є дуже якісними.
Однак згодом прийшло розчарування. Тепер вони скаржаться на ці снаряди, мовляв, вони вибухають у гарматах, не долітають до українських позицій, виявляється, що вони вироблені не за технологією,
– зазначив ексспівробітник СБУ.
Водночас за його словами, невідомо, яка пропорція бракованих одиниць на мільйон снарядів, які Росія отримує з Північної Кореї, адже одночасно з критичними відгуками про ці боєприпаси, є позитивні.
"Імовірно Пхеньян надав у перший партії росіянам якісні снаряди, а далі почав змішувати, додаючи до нормальних боєприпасів, ті, що були виготовлені у 1960-ті або навіть у 1950-ті роки. Очевидно, що деякі росіяни вміють читати корейською", – підкреслив Іван Ступак.
Що відомо про боєприпаси, які КНДР надає окупантам
- У Генштабі повідомили, що росіяни, використовуючи північнокорейські боєприпаси мають великі проблеми через низьку якість цієї зброї. Зокрема зафіксовані ситуації, коли ці снаряди розривались безпосередньо у стволах гармат та мінометів.
- Внаслідок цього втрачалось не тільки озброєння, але й особовий склад ворога. Такі випадки сталися зокрема в угрупуванні військ "Днєпр" під командуванням Міхаїла Теплінського.
- Також окупанти скаржились, що боєприпаси з КНДР не підходять по таблицях стрільби до російської зброї. До того ж північнокорейські снаряди стріляють не точно. Через це російські військові випрацювали нові таблиці стрільби, щоб надати їх на лінію фронт. Це нібито має допомогти ворожим артилеристам зрозуміти, як краще застосовувати зброю з КНДР.