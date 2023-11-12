Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко розповів 24 Каналу, що попри великі втрати, проблем з артилерією загалом у росіян немає. Однак їм не вистачає саме сучасних артсистем.
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Ворог дійсно зазнає серйозних втрат в артилерійських системах, проте він відновлює деяку зброю після ураження.
"Особливі проблеми окупанти мають із самохідною артилерією, яку відновлювати набагато складніше. Артилерію, що буксується, перебуває у десятках тисяч одиниць у них на складах. Зараз вони її дістають, починаючи від сучасних гармат 152 міліметрів і закінчуючи навіть гарматами Д-1 та Д-20, які вироблялися ще під час та після Другої світової війни. Їх окупанти використовують на другорядних напрямках", – наголосив народний депутат.
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Шукають, кого озброїти
Водночас росіяни у разі необхідності можуть розраховувати на підтримку снарядами для артилерії з боку зокрема КНДР.
Ба більше, на деяких напрямках вже перехоплюють розмови між окупантами і з'ясовується, що снаряди з Північної Кореї вже є на фронті.
Однак самі росіяни скаржаться, що боєприпаси з КНДР не підходять по таблицях стрільби до зброї, яку вони мають. І стріляють вони не точно. Росіяни намагаються випрацювати нові таблиці стрільби з метою передати її на фронт, щоб артилеристи розуміли, як стріляти північнокорейською зброєю,
– пояснив Костенко.
Наприклад північнокорейські 122-міліметрові снаряди для "Градів" не підходять до "Градів російських. Проте в цілому зброя з КНДР передається Росії. Це звичайно посилить росіян – зараз вони підлаштуються під цю зброю.
"Резерви вони будуть шукати, підтягувати, діставати старі артсистеми. Озброїти в них ще тривалий час буде чим. Тепер вони будуть шукати, кого озброїти, тому що особовий склад окупантів українські сили вибивають. А мобілізація в них наразі не передбачується. І невідомо, що російська влада буде обіцяти простим людям, щоб вони йшли на контрактну або строкову службу та воювали в Україні", – наголосив Роман Костенко.
Що відомо про постачання КНДР зброї Росії
- Згідно з повідомленням Інституту вивчення війни, Росія має ще приблизно чотири мільйони артилерійських снарядів. У разі ведення боїв низької інтенсивності, їх може вистачити окупантам і у 2024 році.
- Водночас КНДР ймовірно передала Росії від 300 до 500 тисяч одиниць снарядів. Їх має вистачити на близько місяця обстрілів, адже на день окупанти застосовують приблизно 10 тисяч боєприпасів.
- Крім того, розвідувальна служба Південної Кореї припускає, що КНДР надали Росії мільйон артилерійських снарядів. Починаючи з серпня було здійснено приблизно 10 поставок боєприпасів з Північної Кореї.
- Також Пхеньян ймовірно передав Москві балістичні ракети малої дальності. До того ж КНДР можливо надала Росії боєприпаси для танків серії "Т", протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки й кулемети.