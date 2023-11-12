Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что, несмотря на большие потери, проблем с артиллерией в целом у россиян нет. Однако им не хватает именно современных артсистем.
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Враг действительно несет серьезные потери в артиллерийских системах, однако он восстанавливает некоторое оружие после поражения.
"Особые проблемы оккупанты имеют с самоходной артиллерией, которую восстанавливать гораздо сложнее. Буксируемая артиллерия находится в десятках тысячах единиц у них на складах. Сейчас они их достают, начиная от современных орудий 152 миллиметров и заканчивая даже пушками Д-1 и Д-20, которые производились во время и после Второй мировой войны. Их оккупанты используют на второстепенных направлениях", –подчеркнул народный депутат.
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Ищут, кого вооружить
В то же время россияне в случае необходимости могут рассчитывать на поддержку снарядами для артиллерии со стороны в частности КНДР.
Более того, на некоторых направлениях уже перехватывают разговоры между оккупантами и выясняется, что снаряды из Северной Кореи уже есть на фронте.
Однако сами россияне жалуются, что боеприпасы из КНДР не подходят по таблицам стрельбы к оружию, которое у них есть. И стреляют они не точно. Россияне пытаются выработать новые таблицы стрельбы с целью передавать их на фронт, чтобы артиллеристы понимали, как стрелять северокорейским оружием,
– объяснил Костенко.
К примеру северокорейские 122-миллиметровые снаряды для "Градов" не подходят к "Градам российским. Однако в целом оружие из КНДР передается России. Это конечно усилит россиян – сейчас они подстроятся под это оружие.
"Резервы они будут искать, подтягивать, доставать старые артсистемы. Вооружить у них еще долго будет чем. Теперь они будут искать, кого вооружить, потому что личный состав оккупантов украинские силы выбивают. А мобилизация у них пока не предполагается. И неизвестно, что российские власти будут обещать простым людям, чтобы они шли на контрактную или срочную службу и воевали в Украине", – отметил Роман Костенко.
Что известно о поставках КНДР оружия России
- Согласно сообщению Института изучения войны, у России есть еще около четырех миллионов артиллерийских снарядов. В случае ведения боев низкой интенсивности их может хватить оккупантам и в 2024 году.
- В то же время КНДР предположительно передала России от 300 до 500 тысяч единиц снарядов. Их должно хватить на около месяца обстрелов, ведь в день оккупанты применяют примерно 10 тысяч боеприпасов.
- Кроме того, разведывательная служба Южной Кореи предполагает, что КНДР предоставили России миллион артиллерийских снарядов. Начиная с августа было осуществлено около 10 поставок боеприпасов из Северной Кореи.
- Также Пхеньян предположительно передал Москве баллистические ракеты малой дальности. К тому же КНДР, возможно, предоставила России боеприпасы для танков серии "Т", противотанковые управляемые ракеты, ракетные установки, винтовки и пулеметы.