Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что КНДР наиболее необходимы снаряды для собственных нужд, передает 24 Канал.

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Что известно передаче снарядов КНДР России

Юсов отметил, что ГУР известен факт сотрудничества Северной Кореи с государством-агрессором. Однако относительно точного количества передаваемых снарядов ситуация постоянно уточняется.

Кроме того, представитель разведки подчеркнул, что ГУР также знает номенклатуру, передаваемую КНДР. Речь идет о боекомплектах, артиллерийских снарядах и боеприпасах для реактивных систем залпового огня.

Впрочем, запасы Северной Кореи значительны, но не безграничны. И только Северная Корея покрывать потребность России в артснарядах в войне против Украины не может,

– сказал Юсов.

Он отметил, что цифры, которые привели в Южной Корее в миллион снарядов, это партия всего за 2 месяца войны. Однако, по его словам, страна подобными темпами не может снабжать России оружием и тем самым ослаблять себя. Ведь северокорейские власти имеют свои планы, геополитические цели и амбиции.

Какая ситуация в России с артустановками

Юсов подчеркнул, что у России есть значительные проблемы с артустановками, в частности, как с производством новых, так и с расконсервированием старых. Речь идет об условиях хранения и интенсивности использования стволов на линии фронта.

"Враг начал сталкиваться с проблемами, Те же аналитики отмечают, что в последнее время на линии фронта Украине удалось установить на многих участках паритет и не только путем количества, здесь никто не соревнуется, а путем качества и точности", – подчеркнул он.

В то же время представитель ГУР МО отметил, что Россия остается армией, которая делает ставку во многом именно на артиллерию и на отдельных участках. Так, они могут сконцентрировать большую огневую мощь, обеспечив огневой вал, который использовали и раньше.

Однако Юсов сказал, что в целом в режиме высокой интенсивности по всей линии фронта врагу сложно обеспечивать достаточную интенсивность огня.

Что сказали о снарядах из КНДР в СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального марафона отметил, что информация о поставках России миллиона снарядов от КНДР говорит о проблемах агрессора с производством оружия.

Способностей у России становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры,

– подчеркнул он.

Кроме того, он подчеркнул, что сообщение, что Украина якобы теряет поддержку международных партнеров, является лишь российской пропагандой. Ведь, по его словам, все заявления, сделанные нашими союзниками с начала полномасштабного вторжения России остаются в силе.