Северная Корея провела свои учения в акватории Японского моря. Страна испытывала подводные ударные беспилотники.

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Что известно об испытаниях, проведенных Северной Кореей

Ким Чен Ын испытал системы Haeil-5-23 – это подводные ударные беспилотники, способные нести ядерное оружие. Испытание провел мозговой центр Министерства обороны в водах восточного побережья.

Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще более совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные действия будут продолжать сдерживать вражеские военные маневры военно-морских сил США и их союзников,

– заявил спикер северокорейского министерства.

Кстати, свою новую беспилотную систему КНДР опробовала в марте 2023 года. Тогда государственные СМИ заявили, что она преследовала цель:

"совершать тайные атаки во вражеских водах,

уничтожать ударные группы ВМС и основные операционные порты путем создания большой радиоактивной волны из-за подводного взрыва".

Кратко об обучении Южной Кореи, США и Японии