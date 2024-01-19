Північна Корея провела свої навчання в акваторії Японського моря. Країна випробовувала підводні ударні безпілотники.

Дивіться також Це вже червоні лінії, – Зеленський висловився щодо допомоги Росії від КНДР

Що відомо про випробування, які провела Північна Корея

Кім Чен Ин випробував системи Haeil-5-23 – це підводні ударні безпілотники, які здатні нести ядерну зброю. Випробування провів мозковий центр Міністерства оборони у водах східного узбережжя.

Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні дії у відповідь продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США та їхніх союзників,

– заявив речник північнокорейського міністерства.

До речі, свою нову безпілотну систему КНДР випробувала в березні 2023 року. Тоді державні ЗМІ заявили, що вона мала на меті:

"здійснювати таємні атаки у ворожих водах,

знищувати ударні групи ВМС і основні операційні порти шляхом створення великої радіоактивної хвилі через підводний вибух".

Коротко про навчання Південної Кореї, США та Японії