Північна Корея провела свої навчання в акваторії Японського моря. Країна випробовувала підводні ударні безпілотники.
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Що відомо про випробування, які провела Північна Корея
Кім Чен Ин випробував системи Haeil-5-23 – це підводні ударні безпілотники, які здатні нести ядерну зброю. Випробування провів мозковий центр Міністерства оборони у водах східного узбережжя.
Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні дії у відповідь продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США та їхніх союзників,
– заявив речник північнокорейського міністерства.
До речі, свою нову безпілотну систему КНДР випробувала в березні 2023 року. Тоді державні ЗМІ заявили, що вона мала на меті:
- "здійснювати таємні атаки у ворожих водах,
- знищувати ударні групи ВМС і основні операційні порти шляхом створення великої радіоактивної хвилі через підводний вибух".
Коротко про навчання Південної Кореї, США та Японії
- Військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії 17 січня завершили свої триденні регулярні навчання. До навчань залучали американський авіаносець "Карл Вінсон". Їх провели у рамках зусиль, які спрямовані на покращення відповіді на нові ядерні та ракетні загрози Пхеньяна.
- Своєю чергою Північна Корея заявила, що нібито "агресивні маневри за участю бойових кораблів Південної Кореї, США та Японії дестабілізують ситуацію в регіоні". Мовляв, саме через це "Північна Корея ухвалила рішення навіяти ворогам страх".
- 18 січня посли США, Південної Кореї та Японії зібралися в Сеулі та засудили торгівлю зброєю Пхеньяна з Росією й дедалі більш ворожу риторику.