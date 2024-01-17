Владимир Зеленский напомнил, что КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов. Об этом он сказал на брифинге в Давосе.
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Когда КНДР пересекла красные линии
Как заметил президент Украины, северокорейские снаряды действительно помогут оккупантам. Зеленский подчеркнул, что поставки России боеприпасов – это был первый шаг Пхеньяна. Второй шаг состоит в передаче россиянам баллистических ракет.
Второй шаг – это красные линии. Потому что это ракеты. У нас уже была северокорейская ракета, которая летела на гражданских людей и гражданские люди погибли. Это было не на поле боя, не на фронте,
– объяснил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что российские оккупанты направили северокорейскую ракету именно на гражданских.
Что говорят эксперты о военной помощи России от КНДР
- Политолог Владимир Фесенко недавно в разговоре с 24 Каналом сообщил об усилении сотрудничества между Россией и КНДР. По его словам, помешать этому политическому союзу невозможно, потому что обе страны имеют общую границу и ядерное оружие.
- Ранее эксперт Defence Express Иван Киричевский сравнил северокорейские баллистические ракеты с российскими "Искандерами". Он пояснил, что оружие КНДР имеет для российских оккупантов только одно значительное преимущество – упрощенную конструкцию.
- Не так давно эксперт по авиации Константин Криволап сообщил, что Россия закупает у КНДР баллистику. Речь идет о ракетах KN-23, которые являются переработанным аналогом ракет "Искандер-М". По его мнению, это может свидетельствовать о существенном уменьшении производственных мощностей у россиян.