С сентября по ноябрь 2023 года Северная Корея активно снабжала российских оккупантов артиллерийскими боеприпасами, в том числе 122 и 152 миллиметров. Это помогло Москве покрыть дефицит вооружения, который она не может решить своим производством, о чем отметил Скибицкий.

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Боеприпасы из КНДР есть у россиян

Представитель разведки также прокомментировал заявления Белого дома о баллистических ракетах, которые Россия якобы получила от КНДР и уже применила в Украине. Он подчеркнул, что ГУР собирает всю информацию и готово говорить об этом, как только будут подтверждены данные.

Наиболее активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября. По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов,

– заявил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил важность мониторинга поставок оружия из КНДР, поскольку это может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие войны Москвы против Украины. Он сказал, что информация о баллистических ракетах требует дополнительной проверки, и ГУР работает над получением достоверных данных.

Обратите внимание! Сведения о военной поддержке России со стороны КНДР вызывают беспокойство в международном сообществе. Ситуация требует тщательного наблюдения и анализа. Вместе с тем, в Офисе генпрокурора Украины констатировали, что имеют доказательства обстрелов нашего государства северокорейскими ракетами.

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