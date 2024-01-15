Від вересня по листопад 2023 року Північна Корея активно постачала російським окупантам артилерійські боєприпаси, зокрема 122 і 152 міліметрів. Це допомогло Москві покрити дефіцит озброєння, який вона не може вирішити власним виробництвом, про що зазначив Скібіцький.

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Боєприпаси з КНДР є в росіян

Представник розвідки також прокоментував заяви Білого дому про балістичні ракети, які Росія нібито отримала від КНДР і вже застосувала в Україні. Він підкреслив, що ГУР збирає всю інформацію і готове говорити про це, як тільки будуть підтверджені дані.

Найбільш активні постачання боєприпасів з території Північної Кореї здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів,

– заявив Скібіцький.

Представник ГУР наголосив на важливості моніторингу поставок зброї з КНДР, оскільки це може мати значний вплив на подальший розвиток війни Москви проти України. Він водночас сказав, що інформація про балістичні ракети вимагає додаткової перевірки, і ГУР працює над отриманням достовірних даних.

Зверніть увагу! Відомості про військову підтримку Росії з боку КНДР викликають занепокоєння в міжнародному співтоваристві. Ситуація вимагає уважного спостереження та аналізу. Разом з тим в Офісі генпрокурора України констатували, що мають докази обстрілів нашої держави північнокорейськими ракетами.

Росія і КНДР: останнє