Так, у Північній Кореї надали коментар з цього приводу. Що саме сказали у Пхеньяні щодо використання окупантами ракет КНДР для обстрілу України, передає 24 Канал.

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"Безпідставні" звинувачення

Постійний представник КНДР в ООН заявив, що звинувачення у використанні Росією північнокорейських ракет у війні проти України нібито "безпідставні". Окрім того, назвав засідання Радбезу 10 січня свідченням спроб США нібито "підірвати основи міжнародного миру та безпеки всупереч принципам Статуту ООН".

КНДР не вважає за потрібне коментувати кожне безпідставне звинувачення США,

– заявив посол КНДР.

Звичайно ж, північнокорейський дипломат повторив тезу кремлівської пропаганди про те, що "українська ситуація" буцімто створена конфронтаційною політикою США "з метою зазіхати на розумні та справедливі інтереси безпеки Росії та сприяти просуванню НАТО на Схід крок за кроком від А до Я". Також заявив, що "Вашингтон ніколи не уникне своєї відповідальності".

Окрім того, посол поскаржився, що США "підтягнули" КНДР, яка нібито "не має відношення" до обговорення питань порядку денного. Також заявив, що скликання Радбезу "є яскравим відображенням їх тяжкого становища" і свідченням "браку сил та засобів у стратегічному протистоянні з Росією".

Також постпред заявив, що зв'язки Північної Кореї з Росією "є законними відносинами між незалежними суверенними державами на основі поваги до принципу рівності та права на самовизначення".