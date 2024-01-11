Раніше військовий експерт Петро Черник, зауважив, що Північна Корея має деякі ресурси, які може постачати Росії. Найімовірніше, це можуть бути боєприпаси до РСЗВ "Смерч" і ракети Р-17 з комплексу "Ельбрус".

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Росія вже використовувала ракети з КНДР

За словами Костіна, аби підтвердити дані про походження зброї, якою атакують Україну, потрібна спільна системна робота прокурорів, слідчих та експертів.

Днями ми отримали перші докази використання армією Росії ракет, виготовлених у цій країні (КНДР - 24 Канал). Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю,

– запевнив посадовець.

Він також розповів, що такі ж висновки у військових експертів із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Фахівці були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети.

Наразі триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

Ми також працюємо над виявленням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині,

– запевнив Костін.

КНДР надає Росії ракети: коротко