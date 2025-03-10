Жінка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ, а також готувала саморобні вибухові пристрої (СВП) для скоєння терактів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора.

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Що відомо про затримання російської агентки

За даними Служби безпеки, щоб вбити українського воїна, російська агентка під виглядом "волонтерської" допомоги передала йому ліки та харчі, в які додала отруйні речовини. Після цього його в тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю.

Її наступним завданням від ФСБ було виготовлення саморобних вибухових пристроїв, а також їхнє переміщення у схрони для підготовки терактів. В Офісі генпрокурора додають, що один з таких пристроїв зі схрону забрала інша агентка та заклала біля будинку ветерана ЗСУ. Внаслідок цього він отримав поранення.

Варто зазначити, що одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а іншу – СБУ вилучила у квартирі підозрюваної. За інструкцією російських спецслужб, жінка замаскувала СВП під вогнегасник, а для того, щоб уразити якомога більше людей, спорядила його металевими гайками.

За даними слідства, вона потрапила у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабного російського вторгнення, коли їздила до родичів у Росію. Однак, злочинні завдання від них почали надходити лише на початку 2025 року.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме за пособництво у терористичному акті, вчинене за попередньою змовою групи осіб та незаконне зберігання вибухового пристрою. Окрім цього, її злочини планують кваліфікувати як закінчений замах на умисне вбивство.

Зазначимо, що російська агентка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що Росія вже не вперше намагається вчинити теракт в Україні. Зокрема, раніше країна-агресорка хотіла підірвати гіпермаркет в Києві. За її задумом, вибухові пристрої мали спрацювати в час пік. Однак, СБУ вдалося запобігти трагедії.