Про те, що Харків під "масованими ракетним ударом" заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, згодом інформацію про потерпілих та наслідки атаки повідомили в місцевій обласній військовій адміністрації. 24 Канал зібрав усе, що наразі відомо про атаку на Харків.

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Жертви та постраждалі

В результаті ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. Згідно з останніми даними, 44 людини постраждали під час вибухів. Серед потерпілих – п'ятеро дітей: троє дев'ятирічних хлопчиків, а також дівчатка віком шість і 13 років.

У дітей вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Щодо постраждалих дорослих, то поранення отримали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків віком від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, зокрема троє дітей. Медики оцінюють їхній стан як середній.

Оновлення. Станом на 11:30 кількість постраждалих зросла до 45. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у медзакладах перебуває 38 потерпілих, в тому числі: 4 дітей у легкому стані;

3 людини перебувають у важкому стані,

з них 1 літня жінка у вкрай важкому стані – перебуває в комі.

Робота харківських рятувальників та поліцейських: відео

Харків атакували "Кинджалами"

Під час повітряної тривоги у Повітряних силах ЗСУ зазначали, що в напрямку Харкова летять балістичні ракети. За попередніми даними, це могли бути ракети Кинджал.

Мер Ігор Терехов повідомляв про "кілька прильотів у середмісті Харкова", а саме – в районах житлової забудови. Там виникла пожежа.

Попередньо ворог завдавав ударів по Харкову Кинджалами. На місцях "прильотів" працюють відповідні служби, усі пожежі загасили,

– зазначив він.

Згодом Терехов в ефірі телемарафону підтвердив, що цього ранку росіяни атакували місто ракетами типу Х-47М2 Кинджал.



У Харкові внаслідок атаки стались пожежі / Фото МВС



Пошкоджено автівки / Фото МВС

В ОВА повідомляли про щонайменше 6 ракетних ударів по центральній частині Харкова, зокрема в Шевченківському районі. Відомо, що там пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, іншу цивільну інфраструктуру, зафіксовані загоряння автомобілів. .



Унаслідок атаки постраждали понад 40 людей / Фото МВС

По Харкову було щонайменше шість прильотів / Фото МВС



Рятувальники продовжують працювати на місцях атаки / Фото МВС

Прокуратура фіксує руйнування

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок ворожих ударів у Харкові пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

Наслідки ракетних ударів по Харкову зафіксували правоохоронці. На кадрах видно руйнування житлових будинків, у яких вибиті вікна та двері, розтрощені авто, вирву, розкидані вулицями уламки, зокрема російської ракети.

Кадри з Харкова після атаки 2 січня: відео

Важливо! За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.