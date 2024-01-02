О том, что Харьков под "массированным ракетным ударом" заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, впоследствии информацию о потерпевших и последствиях атаки сообщили в местной областной военной администрации. 24 Канал собрал все, что известно об атаке на Харьков.
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Жертвы и пострадавшие
В результате ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. Согласно последним данным, 44 человека пострадали во время взрывов. Среди пострадавших – пятеро детей: трое девятилетних мальчиков, а также девочки в возрасте шести и 13 лет.
У детей взрывчатые травмы, ушибы, острые реакции на стресс.
Относительно пострадавших взрослых ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет.
В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее.
Работа харьковских спасателей и полицейских: видео
Харьков атаковали "Кинжалами"
Во время воздушной тревоги в воздушных силах ВСУ отмечали, что в направлении Харькова летят баллистические ракеты. По предварительным данным, это могли быть ракеты Кинжал.
Мэр Игорь Терехов сообщал о "несколько прилетов в центре Харькова", а именно – в районах жилой застройки. Там возник пожар.
Предварительно враг наносил удары по Харькову Кинжалами. На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили,
– отметил он.
Впоследствии Терехов в эфире телемарафона подтвердил, что в это утро россияне атаковали город ракетами типа Х-47М2 Кинжал.
В Харькове в результате атаки произошли пожары / Фото МВД
Повреждены автомобили / Фото МВД
В ОВА сообщали по меньшей мере 6 ракетных ударов по центральной части Харькова, в частности в Шевченковском районе. Известно, что там повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, зафиксированы возгорание автомобилей. .
В результате атаки пострадали более 40 человек / Фото МВД
По Харькову было не менее шести прилетов / Фото МВД
Спасатели продолжают работать на местах атаки / Фото МВД
Прокуратура фиксирует разрушение
В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеских ударов в Харькове повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.
Последствия ракетных ударов по Харькову зафиксировали правоохранители. На кадрах видны разрушения жилых домов, в которых выбиты окна и двери, разбиты авто, воронка, разбросаны по улицам обломки, в том числе российской ракеты.
Кадры из Харькова после атаки 2 января: видео