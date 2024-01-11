Ранее военный эксперт Петр Черник, отметил, что у Северной Кореи есть некоторые ресурсы, которые она может поставлять России. Скорее всего, это могут быть боеприпасы к РСЗО "Смерч" и ракеты Р-17 из комплекса "Эльбрус".

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Россия уже использовала ракеты из КНДР

По словам Костина, чтобы подтвердить данные о происхождении оружия, которым атакуют Украину, необходима совместная системная работа прокуроров, следователей и экспертов.

На днях мы получили первые доказательства использования армией России ракет, изготовленных в этой стране (КНДР – 24 Канал). Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей.

– заверил чиновник.

Он также рассказал, что такие же выводы у военных экспертов из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Специалисты были на месте обстрела и производили предварительный осмотр и анализ частей ракеты.

Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.

Мы также работаем над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковскую и Одесскую области,

– заверил Костин.

КНДР предоставляет России ракеты: кратко