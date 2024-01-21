Про свій намір відвідати КНДР Путін заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.
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Російський диктатор може відвідати Північну Корею
Путін висловив глибоку вдячність за те, що глава КНДР Кім Чен Ин запросив його здійснити візит до Пхеньяну. Він заявив про готовність відвідати КНДР найближчим часом.
До слова, востаннє Путін приїздив до Північної Кореї ще в липні 2000 року. Тоді кремлівський диктатор відвідував Пхеньян для зустрічі з батьком Кім Чен Ина – Кім Чен Іром.
Уряд КНДР гаряче вітає візит президента Путіна в нашу країну і готовий від щирого серця зустрічати найближчого друга корейського народу,
– йдеться в заяві Центрального телеграфного агентства Кореї.
Наразі точна дата зустрічі лідерів двох країн ще неузгоджена.
Допомога Росії від КНДР: останні новини
- Росія посилює співпрацю з Північною Кореєю. У грудні 2023 року було відомо, що КНДР надала окупантам тисячі контейнерів з різним обладнанням та боєприпасами.
- Згодом стало відомо, що КНДР ще й передала Росії балістичні ракети. Раніше генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що окупанти вже били по Україні такими ракетами. "Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", – запевнив посадовець.
- В ГУР також прокоментували співпрацю Росії та КНДР. Відомо, що Північна Корея передала не лише балістичні ракети, але й інше озброєння. За словами представника ГУР МО, "постачання артилерійських снарядів, боєкомплектів, снарядів для реактивних систем залпового вогню, мін – це те, що мало факт і підтвердження".