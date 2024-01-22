Скорее всего это может быть ответный дипломатический визит. Так как Ким Чен Ын посещал Россию, теперь Путин собирается в КНДР. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Владимир Фесенко.

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"Не думаю, что следует опасаться конкретных угроз. Главные предостережения появились еще в прошлом году, когда состоялся визит Ким Чен Ына и, судя по всему, тогда были достигнуты договоренности о поставках из КНДР в Россию артиллерийских снарядов, возможно других видов боеприпасов", – отметил Фесенко.

Визит Путина в КНДР

Усиление связей России с КНДР, а также Ираном свидетельствует о том, что опасность есть. И не только для Украины, но и для стран-соседей Северной Кореи.

"Если Россия будет передавать КНДР ракетные технологии или спутниковые – здесь есть опасность (для соседних стран – 24 Канал). Сотрудничество России с КНДР и Ираном – это угроза для международной безопасности. Над этим надо думать. И нет инструментов, чтобы заблокировать это сотрудничество. Россия имеет общую границу с КНДР и Китай в этой истории не будет очень мешать", – пояснил политолог.

Ранее Россия имела исключительно дипломатические связи с КНДР и придерживалась мировых санкционных положений, наложенных на страну. Все эти ограничения стерты. Более того, в своем сотрудничестве диктаторы не скрывают своего отношения к странам Запада.

"Поэтому придется координировать действия, усиливать санкционный режим, потому что опасность от трио диктаторов растет", – добавил Фесенко.

Вероятный визит Путина в КНДР: какие могут быть результаты