Ранее в Москву приезжал лидер КНДР Ким Чен Ын, после чего было зафиксировано использование северокорейских ракет и снаряды в Украине. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Путин снова может попрошайничать ресурсы, которых ему не хватает.
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Зачем Путину ехать в КНДР
В Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что Владимир Путин скоро может посетить их страну. Если российский лидер поедет в Северную Корею в ближайшие дни, это будет его первый зарубежный визит, начиная с Нового года.
России очень нужно что-то от КНДР. Путин, несмотря на то, что боится куда-то ездить, все же вынужден это делать. Ранее у него были другие "великодержавные понты", Путин позволял себе опаздывать к Папе Римскому, Королеве Елизавете. Теперь в приличные дома его не пускают, а он точно приезжает по графику туда, куда ему скажет Ким Чен Ин и Эрдоган.
– заявил Тарас Загородний.
Вероятной причиной возможной поездки Путина в Северную Корею является вопрос военного сотрудничества между этими странами.
"Не исключаю, что в КНДР хотят создать промышленный хаб – дадут денег, технологии и сырье для того, чтобы Ким Чен Ын мог загнать на заводы до миллиона людей, которые будут работать на российскую оборону", – подчеркнул политолог.
Россия может предложить Северной Корее ядерные технологии, которых корейцам, очевидно, не хватает для дальнейшего запугивания Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи.
Сотрудничество России и Северной Кореи: что нужно знать
- Белый дом в начале января обратил внимание на то, что Россия использует для ударов по Украине баллистические ракеты от КНДР. Вскоре эта информация была подтверждена в Офисе Генпрокурора. В частности, оккупанты ударили по центру Харькова 2 января именно северокорейской ракетой.
- В Главном управлении разведки предоставили больше данных, чтобы понять масштабы поставок вооружения из Северной Кореи в Россию. Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что только за осень Кремль получил около полмиллиона артиллерийских снарядов 122-го и 155-го миллиметров.
- Заметим также, что в Россию 15 января посетила глава МИД Северной Кореи Чхо Сон Хуэй. Ее визит состоялся на фоне заявлений КНДР об успешных испытаниях новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты.