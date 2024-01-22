Ранее в Москву приезжал лидер КНДР Ким Чен Ын, после чего было зафиксировано использование северокорейских ракет и снаряды в Украине. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что Путин снова может попрошайничать ресурсы, которых ему не хватает.

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Зачем Путину ехать в КНДР

В Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что Владимир Путин скоро может посетить их страну. Если российский лидер поедет в Северную Корею в ближайшие дни, это будет его первый зарубежный визит, начиная с Нового года.

России очень нужно что-то от КНДР. Путин, несмотря на то, что боится куда-то ездить, все же вынужден это делать. Ранее у него были другие "великодержавные понты", Путин позволял себе опаздывать к Папе Римскому, Королеве Елизавете. Теперь в приличные дома его не пускают, а он точно приезжает по графику туда, куда ему скажет Ким Чен Ин и Эрдоган.

– заявил Тарас Загородний.

Обратите внимание! 12 февраля у Владимира Путина запланирован визит в Турцию. По сообщениям СМИ, лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган ожидает прибытия к нему с официальным визитом не только президента России, но и главы Ирана – Ибрагима Раиси.

Вероятной причиной возможной поездки Путина в Северную Корею является вопрос военного сотрудничества между этими странами.

"Не исключаю, что в КНДР хотят создать промышленный хаб – дадут денег, технологии и сырье для того, чтобы Ким Чен Ын мог загнать на заводы до миллиона людей, которые будут работать на российскую оборону", – подчеркнул политолог.

Россия может предложить Северной Корее ядерные технологии, которых корейцам, очевидно, не хватает для дальнейшего запугивания Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи.

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