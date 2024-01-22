Раніше до Москви приїжджав лідер КНДР Кім Чен Ин, після чого було зафіксоване використання північнокорейських ракет та снарядів в Україні. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Путін знову може жебракувати ресурси, яких йому бракує.
Радимо переглянути 38 паралель․ Що задумав Кім Чен Ин і чи вигідна нова війна Росії та Китаю
Для чого Путіну їхати в КНДР
У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Владімір Путін незабаром може відвідати їхню країну. Якщо російський лідер таки поїде до Північної Кореї найближчими днями, це буде його перший закордонний візит, починаючи з Нового року.
Росії дуже потрібно щось від КНДР. Путін, попри те, що боїться кудись їздити, все ж змушений це робити. Раніше у нього були інші "великодержавні понти", Путін дозволяв собі запізнюватись до Папи Римського, Королеви Єлизавети. Тепер у пристойні будинки його не пускають, а він точно приїжджає по графіку туди, куди йому скаже Кім Чен Ин та Ердоган,
– заявив Тарас Загородній.
Найімовірнішою причиною можливої поїздки Путіна до Північної Кореї є питання щодо військового співробітництва між цими країнами.
"Не виключаю, що в КНДР хочуть створити промисловий хаб – дати грошей, технологій та сировину для того, щоб Кім Чен Ин міг загнати на заводи до мільйона людей, які працюватимуть на російську оборону", – наголосив політолог.
Росія натомість може запропонувати Північній Кореї ядерні технології, яких корейцям, очевидно, бракує для подальшого залякування Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.
Співпраця Росії та Північної Кореї: що треба знати
- Білий дім на початку січня звернув увагу на те, що Росія використовує для ударів по Україні балістичні ракети від КНДР. Незабаром цю інформацію підтвердили в Офісі Генпрокурора. Зокрема, окупанти вдарили по центру Харкова 2 січня саме північнокорейською ракетою.
- У Головному управлінні розвідки надали більше даних, аби зрозуміти масштаби поставок озброєння з Північної Кореї до Росії. Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що лише за осінь Кремль отримав близько півмільйона артилерійських снарядів 122-го та 155-го міліметрів.
- Зауважимо також, що до Росії 15 січня навідалась глава МЗС Північної Кореї Чхо Сон Хуей. Її візит відбувся на тлі заяв КНДР про успішні випробування нової твердопаливної гіперзвукової ракети.