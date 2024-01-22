Раніше до Москви приїжджав лідер КНДР Кім Чен Ин, після чого було зафіксоване використання північнокорейських ракет та снарядів в Україні. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Путін знову може жебракувати ресурси, яких йому бракує.

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Для чого Путіну їхати в КНДР

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Владімір Путін незабаром може відвідати їхню країну. Якщо російський лідер таки поїде до Північної Кореї найближчими днями, це буде його перший закордонний візит, починаючи з Нового року.

Росії дуже потрібно щось від КНДР. Путін, попри те, що боїться кудись їздити, все ж змушений це робити. Раніше у нього були інші "великодержавні понти", Путін дозволяв собі запізнюватись до Папи Римського, Королеви Єлизавети. Тепер у пристойні будинки його не пускають, а він точно приїжджає по графіку туди, куди йому скаже Кім Чен Ин та Ердоган,

– заявив Тарас Загородній.

Зверніть увагу! На 12 лютого у Владіміра Путіна запланований візит до Туреччини. За повідомленнями ЗМІ, лідер країни Реджеп Тайїп Ердоган очікує на прибуття до нього з офіційним візитом не лише президента Росії, а й очільника Ірану – Ібрагіма Раїсі.

Найімовірнішою причиною можливої поїздки Путіна до Північної Кореї є питання щодо військового співробітництва між цими країнами.

"Не виключаю, що в КНДР хочуть створити промисловий хаб – дати грошей, технологій та сировину для того, щоб Кім Чен Ин міг загнати на заводи до мільйона людей, які працюватимуть на російську оборону", – наголосив політолог.

Росія натомість може запропонувати Північній Кореї ядерні технології, яких корейцям, очевидно, бракує для подальшого залякування Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.

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