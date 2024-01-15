Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прибула до Москви 14 січня після заяв про випробування нової твердопаливної гіперзвукової ракети. Її зустріли представники російського МЗС та посольства Північної Кореї.

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Росія та КНДР посилили зв'язки

Запуск балістичної ракети засудили ядерні посланці Південної Кореї, США і Японії. Вони заявили, що саме подібні провокації від Північної Кореї і є причиною нестабільності.

Росія і Північна Корея посилили зв’язки після початку повномасштабної війни в України, хоча й до цього вважалися союзниками. Кім Чен Ин у вересні 2023 року зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним на Далекому Сході Росії.

Російські високопосадовці, зокрема, Шойгу та Лавров, також відвідали КНДР минулого року.

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