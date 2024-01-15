Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй прибыло в Москву 14 января после заявлений о испытание новой твердотопливной гиперзвуковой ракеты. Ее встретили представители российского МИДа и посольства Северной Кореи.
Смотрите также Ситуация сложнее, чем с Ираном: может ли мир повлиять на сотрудничество России и Северной Кореи
Россия и КНДР усилили связи
Запуск баллистической ракеты осудили ядерные посланники Южной Кореи, США и Японии. Они заявили, что именно подобные провокации от Северной Кореи являются причиной нестабильности.
Россия и Северная Корея усилили связи после начала полномасштабной войны в Украине, хотя и до этого считались союзниками. Ким Чен Ын в сентябре 2023 года встретился с президентом России Владимиром Путиным на Дальнем Востоке России.
Российские чиновники, в частности, Шойгу и Лавро, также посетили КНДР в прошлом году.
В ГУР раскрыли масштабы поставок оружия из КНДР в Россию
- Вадим Скибицкий, представитель ГУР Минобороны, раскрыл объемы поставок боеприпасов из КНДР в Россию. По его словам, Москва получила около миллиона артиллерийских снарядов.
- С сентября по ноябрь 2023 года Северная Корея активно снабжала российских оккупантов артиллерийские боеприпасы, в том числе 122 и 152 миллиметров. Это помогло Москве покрыть дефицит вооружения, который она не может решить своим производством, отметил он.
- Представитель разведки также прокомментировал заявления Белого дома о баллистических ракетах, которые Россия якобы получила от КНДР и уже применила в Украине. Он подчеркнул, что ГУР собирает всю информацию и готово говорить об этом, как только будут подтверждены данные.