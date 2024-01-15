В Пхеньяне утверждают, что провели успешный запуск ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, что стало первым баллистическим тестом страны в 2024 году. Испытание прошло на полигоне вблизи столицы, вызвав беспокойство у соседних государств.

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Новое оружие КНДР вызывает тревогу

Ракета пролетела около 1 000 километров, что свидетельствует о значительном прогрессе в ракетостроении КНДР. Твердотопливное оружие такого типа труднее обнаружить и уничтожить, что повышает риск региональной безопасности.

Испытательный запуск никогда не влиял на безопасность соседней страны и не имел ничего общего с региональной ситуацией,

– в то же время уверяют в Корейском центральном информационном агентстве.

Южнокорейские и японские военные подтвердили факт запуска, что вызвало обеспокоенность по поводу возможности таких ракет достичь стратегических объектов, в частности американскую территорию Гуам.

Известно, что твердотопливные ракеты быстрее готовят к запуску, чем другое оружие. Их легче перемещать и скрывать.

Важно! Несмотря на международные санкции, КНДР продолжает развивать свою ракетную программу, вызывая беспокойство у мирового сообщества. Это испытание является очередным шагом по укреплению военного потенциала страны, что может изменить стратегический баланс в регионе.

Очевидно, что такое испытание гиперзвуковой ракеты КНДР должно стать еще одним сигналом для других стран о необходимости пересмотра своих оборонных стратегий.

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Контекст: что следует знать