В Пхеньяне утверждают, что провели успешный запуск ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой, что стало первым баллистическим тестом страны в 2024 году. Испытание прошло на полигоне вблизи столицы, вызвав беспокойство у соседних государств.
Смотрите также Мир или война Почему выборы на Тайване будут иметь глобальные последствия для мира и Украины
Новое оружие КНДР вызывает тревогу
Ракета пролетела около 1 000 километров, что свидетельствует о значительном прогрессе в ракетостроении КНДР. Твердотопливное оружие такого типа труднее обнаружить и уничтожить, что повышает риск региональной безопасности.
Испытательный запуск никогда не влиял на безопасность соседней страны и не имел ничего общего с региональной ситуацией,
– в то же время уверяют в Корейском центральном информационном агентстве.
Южнокорейские и японские военные подтвердили факт запуска, что вызвало обеспокоенность по поводу возможности таких ракет достичь стратегических объектов, в частности американскую территорию Гуам.
Известно, что твердотопливные ракеты быстрее готовят к запуску, чем другое оружие. Их легче перемещать и скрывать.
Очевидно, что такое испытание гиперзвуковой ракеты КНДР должно стать еще одним сигналом для других стран о необходимости пересмотра своих оборонных стратегий.
Смотрите также 38 параллель. Что задумал Ким Чен Ын и выгодна ли новая война России и Китая
Контекст: что следует знать
- В декабре 2023 года КНДР продемонстрировала свои ракетные возможности, запустив межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США.
- Кроме того, ранее Пхеньян вывел на орбиту военный спутник, что вызвало осуждение со стороны США и ЕС.
- В то же время, Запад утверждает, что действует Пхеньян не без помощи России. Более того, Украина предоставила доказательства использования Кремлем северокорейских ракет, что КНДР, конечно, отрицает.
- Вместе с тем не так давно Ким Чен Ын угрожал использовать весь арсенал против противников в случае военной конфронтации. В частности, упомянул о Южной Корее.