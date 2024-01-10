Во время визита на военные заводы Ким Чен Ын пригрозил "пеплом" Южной Корее, если та попытается использовать силу против КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что Северная Корея готова мобилизовать весь свой арсенал для полного уничтожения соседа.

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КНДР усиливает агрессивную риторику

Ким Чен Ын во время показательных визитов на вооруженные предприятия заявил, что Пхеньян не будет избегать войны и расширять свой военный арсенал. Он отметил важность модернизации производства в своей стране и увеличение количества оружия.

Если Сеул применит силу против Северной Кореи, мы без колебаний уничтожим его, мобилизовав все имеющиеся у нас средства и силы,

– сказал председатель КНДР.

По словам Ким Чен Ина, Северная Корея обладает свободой и способностью "защитить свой суверенитет и безопасность". Он подчеркнул, что страна будет продолжать укреплять свои "оборонительные возможности".

Обратите внимание! Соответствующие заявления Ким Чен Ын озвучил на фоне обвинений КНДР со стороны Белого дома в поставках вооружения России. Пхеньян нарывается на очередные санкции со стороны Запада, поскольку нарушает существующие ограничения. США и почти 50 стран осудили действия Северной Кореи, которые могут способствовать военным усилиям Кремля против Украины

Очевидно, риторика Ким Чен Ына свидетельствует о частичном изменении политики КНДР. Пхеньян выражает в отношении Сеула более жесткую позицию, что является тревожной тенденцией. О никаком "потеплении взаимоотношений" между странами в таких обстоятельствах речь не может идти.