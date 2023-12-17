Следует отметить, что дата пуска ракеты совпала с годовщиной смерти предыдущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он отошел в мир 17 декабря 2011 года.
Интересно Спутник Ким Чен Ина зафиксировал военные объекты США в Южной Корее, – Reuters
Северная Корея запустила в небо баллистическую ракету
В южнокорейском издании отметили, что после первых известий о пусках ракеты было предположение, что это межконтинентальная баллистическая ракета. Это предположение вытекает из предыдущих прогнозов Сеула, предполагавших возможность подобного запуска этого месяца.
Впоследствии Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск по Северной Корее баллистической ракеты, но отметил, что это было оружие малой дальности. Запуск произошел в 22:38 по местному времени с места вблизи Пхеньяна.
Ракета преодолела расстояние примерно в 570 километров, прежде чем опуститься в море.
Примечательно, что предварительный запуск баллистической ракеты Северная Корея произвела 22 ноября. Тогда власти Сеула квалифицировали этот пуск как неудачный.
КНДР не в первый раз пускает свои ракеты
- В Северной Корее 22 ноября заявили, что запустили в небо ракету-носитель, что содержала спутник-шпион. За этим запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ин.
- Государственные информагентства Северной Кореи сообщили, что спутник "Маллиген-1" был запущен с помощью ракеты "Чоллима-1" с космодрома Сохе. В КНДР также заявили о планах в ближайшее время отправить еще несколько спутников-шпионов на земную орбиту.
- В сентябре 2023 года Северная Корея также запустила 2 свои ракеты в сторону Японского моря. Это событие произошло на фоне визита северокорейского лидера в Россию на встречу с Владимиром Путиным.
- Следует отметить, что КНДР регулярно выпускает ракеты в сторону Японии или Южной Кореи. К счастью, их запускают прямо в море.
- До этого свои баллистические ракеты малой дальности КНДР запускала 31 августа. Эти пуски должны были имитировать удары по военным объектам Южной Кореи в случае обострения военной ситуации с ней.