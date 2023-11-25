В субботу, 25 ноября, об этом написали в издании Reuters со ссылкой на официальные источники КНДР. В материале говорится, что фото были сделаны новым спутником-шпионом, запущенным Пхеньяном.

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В КНДР появился новый спутник-шпион

Важно, что 25 ноября северокорейский лидер посетил центр управления Национального управления аэрокосмических технологий для просмотра новых спутниковых снимков, сделанных над Чинхэ, Пусаном, Ульсаном, Пхоханом и Тэгу.

На одном из кадров, зафиксированных спутником, находился американский авианосец Carl Vinson, прибывший в Пусан 21 ноября. Это город в Южной Корее.

Высшие дипломаты Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов выступили в пятницу и решительно осудили запуск спутника за его дестабилизирующее влияние на регион,

– говорится в заявлении Государственного департамента США.

Собственно, в Соединенных Штатах Америки считают, что это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. В то же время, в Reuters со ссылкой на аналитиков констатируют, что возможности спутника-шпиона не проверили должным образом.

Обратите внимание! Северная Корея также раскритиковала Соединенные Штаты за предоставление передового оружия своим "марионеткам". О ком идет речь – не указано, однако в сообщении Пхеньян угрожает, что якобы даже "небольшая искра" способна привести к глобальной ядерной войне.

Эксперты отмечают, что Северная Корея стала новым союзником России во время правления президента Владимира Путина. Из-за полномасштабной войны Москва вынуждена была развернуться не только от Запада, но и всего так называемого "постсоветского пространства".

Теперь лучшими союзниками Кремля являются ХАМАС, Хезболла, Талибан, в определенной степени Иран и Пхеньян. Именно эти политические режимы и государственные образования несут наибольшую угрозу человечеству. В частности, Россия и КНДР даже обладают ядерным оружием.