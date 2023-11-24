Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие во встрече ОДКБ показало, что такой организации не существует. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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У Путина новые союзники

Игорь Яковенко считает, что отказ Пашиняна участвовать в этом бессодержательном мероприятии очень знаковый. Ведь на самом деле ОДКБ нет. Эта организация всегда была о вооруженных силах России. Ввод войск ОДКБ – это фактически заход российского войска.

Кроме того, у Путина не осталось союзников в ОДКБ, кроме белорусского диктатора Александра Лукашенко. Азербайджан имеет тесные связи с Турцией, а Армения, по-видимому, берет курс на сближение со странами Запада.

Никакого ОДКБ и постсоветского пространства больше нет. Россия действительно имеет союзников в совсем других местах. Это террористические организации ХАМАС, Хезболла, Талибан, Северная Корея и в какой-то степени Иран. Это результат правления Путина,

– сказал оппозиционер.

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