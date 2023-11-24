Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять участие во встрече ОДКБ показало, что такой организации не существует. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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У Путина новые союзники
Игорь Яковенко считает, что отказ Пашиняна участвовать в этом бессодержательном мероприятии очень знаковый. Ведь на самом деле ОДКБ нет. Эта организация всегда была о вооруженных силах России. Ввод войск ОДКБ – это фактически заход российского войска.
Кроме того, у Путина не осталось союзников в ОДКБ, кроме белорусского диктатора Александра Лукашенко. Азербайджан имеет тесные связи с Турцией, а Армения, по-видимому, берет курс на сближение со странами Запада.
Никакого ОДКБ и постсоветского пространства больше нет. Россия действительно имеет союзников в совсем других местах. Это террористические организации ХАМАС, Хезболла, Талибан, Северная Корея и в какой-то степени Иран. Это результат правления Путина,
– сказал оппозиционер.
Яковенко об ОДКБ: смотрите видео
Встреча ОДКБ 23 ноября: главное
- В четверг, 23 ноября, в Минске состоялась встреча Организации контракта о коллективной безопасности. Владимир Путин прибыл в столицу Беларуси. Для российского диктатора это только четвертая заграничная поездка за 2023 год. Ранее он посещал Астану и Бишкек, а также совершал визит в Пекин.
- Видео встречи Путина вызвало шквал комментариев среди пользователей сети, поскольку их удивило несколько моментов. Предположили, что в Минск прибыл не сам кремлевский диктатор, а его двойник, которого в народе называют "Василичем". Дело в том, что Путин на видео выглядит довольно резвым, не соблюдает дистанцию и жмет всем руки. Кроме того, с ним не было его охранника со спецчемоданом.
- Заметим, что заседание ОДКБ произошло без Армении, которая решила проигнорировать встречу.