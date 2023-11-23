Несмотря на снежную погоду, глава Кремля Путин прилетел в Минск на сессию ОДКБ, которая в 2023 году проходит без Армении. Российский президент встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Знаемый – это вооруженный": глава Службы внешней разведки Украины раскрыл планы Кремля

Кто же на самом деле прибыл в Минск

Президент России прибыл в столицу Беларуси, в четвертый раз за год покинув границы России. Основная причина – участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Однако видео встречи кремлевского диктатора вызвало шквал комментариев среди пользователей сети, поскольку их удивило несколько моментов.

Видео с прибытием Путина в Минск опубликовали российские СМИ. Кадры сразу разлетелись в сети. Именно поведение диктатора Путина удивило пользователей соцсети Х (ранее известной как Twitter).

Пользователи предположили, что в столицу Белоруссии прибыл не сам глава Кремля, а его двойник. Его в народе называют "Василичем". Людям так показалось из-за того, что сам Путин на видео выглядит довольно оживленным, не соблюдает дистанцию и жмет всем руки.

Путин (один из них) прибыл на заседание совета ОДКБ в Минск. Кстати, даже Песков признает наличие двойника у Путина,

– заметил один из пользователей сети.

Еще один момент, который показался странным, это то, что самопровозглашенный президент Беларуси не прибыл в аэропорт, чтобы встретить кремлевского вождя.

Кроме того, подозрительно и то, что рядом с Путиным не было охранника со спецчемоданом, который якобы постоянно сопровождает его на важных мероприятиях.

Василич в Минск прилетел. Чтобы оригинал летел сам лично на поклон к Лукашенко? Ни покрытие над трапом, без сопровождающего с чемоданом, сам лично со всеми ручается и расстояния не соблюдается, Лука его даже не встречает у трапа. И они хотят всем впарить что это реально Путин?

– отмечают в сети.

Что будут обсуждать лидеры ОДКБ

На сессию Совета ОДКБ также собираются президенты Казахстана – Касим-Жомарт Токаев, Киргизия – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Будет принимать гостей президент председательствующей в 2023 году в ОДКБ Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщила прессслужба Кремля, в повестке дня сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности будут "вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы".